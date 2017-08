Fabbiano e Travaglia agli Us Open: Soddisfazione per la Tennis Training

Ancora un risultato di prestigio per la Tennis Training School di Foligno che nell’ultimo slam dell’anno può gioire per la presenza di due propri atleti. Thomas Fabbiano n.81 del mondo è entrato direttamente nel tabellone principale del torneo newyorkese, mentre nella giornata di ieri ha superato i tre turni di qualificazione Stefano Travaglia, che per la seconda volta consecutiva, la prima a Wimbledon nello scorso mese di giugno, conquista il diritto a partecipare ad un torneo dello slam.

Thomas Fabbiano nel primo turno se la vedrà con l’australiano n.202 Atp, John Smith, mentre Travaglia affronterà in un derby inedito tutto tricolore, l’azzurro n.1 Fabio Fognini.

Un risultato davvero importante per la scuola folignate che da diverso tempo costantemente vede i propri ragazzi partecipare ai tornei più importanti dell’universo tennistico e soprattutto compiere un percorso di crescita davvero importante.

Vero – spiega il direttore della Tennis Training School Fabrizio Alessi – basti pensare che Travaglia, quando è venuto da noi, era intorno alla 300esima posizione in classifica ed oggi è un top 150. Ma questo è un discorso che possiamo allargare a molti. A cominciare da Paolo Lorenzi che è stato a Villa Candida qualche anno fa, per passare a Luca Vanni e allo stesso Fabbiano. Credo che quando si verificano con costanza tali miglioramenti, questi siano dettati certamente da un progresso tecnico ed atletico, ma anche conseguenza dall’atmosfera che si respira qui, un’armonia ed una serenità tra maestri, preparatori e tutto lo staff, che si trova difficilmente da altre parti”.

Un ambiente che investe continuamente nella crescita di tutte le componenti, a cominciare da quello umano, dell’ampliamento dello staff tecnico per arrivare all’impiantistica.

“Si sta concretizzando – continua Alessi – ciò di cui si parlava da tempo. C’è stato il via libera, infatti, per la costruzione dei nuovi campi cosa che faciliterà notevolmente la nostra attività e ci consentirà di offrire un servizio sempre al top per chi ci sceglie”.

Professionisti in primis ma un movimento che parte dalla scuola tennis, al primo posto nell’ultima classifica stilata dalla Federazione che prende in rassegna tutte le scuole tennis d’Italia

“Anche quello è un settore in cui gli investimenti sono in aumento, a cominciare dalla fascia del minitennis”.