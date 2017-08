Us Open: Qualificazioni Italiani. Cinque azzurri al secondo turno. Ok Bolelli, Travaglia, Rosatello, Trevisan e Bellotti. Delude Marco Cecchinato

Parte con il piede giusto Riccardo Bellotti nelle qualificazioni maschili degli US Open.

L’azzurro ha sconfitto in due set Andrea Collarini e ora sfiderà al secondo turno JC Aragone.

Fuori, invece, Marco Cecchinato, quinta testa di serie delle qualificazioni, sconfitto per 46 62 64 proprio dallo statunitense JC Aragone.

Avanzano al secondo turno anche Simone Bolelli e Stefano Travaglia che sfideranno rispettivamente Casper Ruud classe 1998 e n.110 ATP e Christian Harrison classe 1994 e n.247 ATP.

Ottimo inizio anche di Martina Trevisan, n.29 del seeding che ha sconfitto la ceca Petra Krejsova in tre set.

Al secondo ostacolo sfiderà Lesley Kerkhove classe 1991 e n.170 WTA.

Prima gioia per Camilla Rosatello in un torneo Slam.

L’azzurra ha sconfitto all’esordio delle qualificazioni Aryna Sabalenka, n.110 del mondo in tre set.

Al secondo ostacolo affronterà Danielle Lao classe 1991 e n.218 WTA.

Us Open – 1° Turno Qualificazione

Court 17 – 17:00

2 inc. (5)Marco Cecchinato vs JC Aragone



JC Aragone – Cecchinato (0-0)

Jun 28, 1995 Birthday: Sep 30, 1992

22 years Age: 24 years

United States United States Country: Italy Italy

536 Current rank: 101

534 (Aug 14, 2017) Highest rank: 82 (Oct 05, 2015)

86 Total matches: 485

$0 Prize money: $548 622

60 Points: 539

Right-handed Plays: Right-handed

Court 6 – 17:00

Riccardo Bellotti vs Andrea Collarini



Bellotti – Collarini (0-1)

Aug 05, 1991 Birthday: Jan 31, 1992

26 years Age: 25 years

Italy Italy Country: Argentina Argentina

256 Current rank: 258

199 (May 08, 2017) Highest rank: 186 (Jun 09, 2014)

531 Total matches: 554

$114 061 Prize money: $137 649

203 Points: 201

Right-handed Plays: Left-handed

Court 6 – 17:00

4 inc. Aleksandr Nedovyesov vs (30)Stefano Travaglia



Travaglia – Nedovyesov (0-1)

Dec 28, 1991 Birthday: Feb 15, 1987

25 years Age: 30 years

Italy Italy Country: Kazakhstan Kazakhstan

143 Current rank: 221

139 (Aug 07, 2017) Highest rank: 72 (Apr 21, 2014)

458 Total matches: 485

$118 583 Prize money: $767 233

396 Points: 236

Right-handed Plays: Right-handed

Simone Bolellivs Daniel Brands

Brands – Bolelli (0-1)

Jul 17, 1987 Birthday: Oct 08, 1985

30 years Age: 31 years

Germany Germany Country: Italy Italy

201 Current rank: 218

51 (Oct 28, 2013) Highest rank: 36 (Feb 23, 2009)

780 Total matches: 800

$1 939 922 Prize money: $4 463 912

271 Points: 241

Right-handed Plays: Right-handed

Court 16 – 17:00

Petra Krejsova vs (29)Martina Trevisan



Trevisan – Krejsova (0-1)

Nov 03, 1993 Birthday: Jun 30, 1990

23 years Age: 27 years

Italy Italy Country: Czech Republic Czech Republic

144 Current rank: 226

144 (Aug 21, 2017) Highest rank: 223 (Jul 24, 2017)

181 Total matches: 405

$0 Prize money: $0

380 Points: 235

Right-handed Plays: Right-handed

Court 15 – 17:00

4 inc. (7)Aryna Sabalenka vs Camilla Rosatello



May 05, 1998 Birthday: May 28, 199519 years Age: 22 yearsBelarus Belarus Country: Italy Italy110 Current rank: 243110 (Aug 21, 2017) Highest rank: 225 (Aug 07, 2017)159 Total matches: 285$0 Prize money: $0548 Points: 216Right-handed Plays: Right-handed