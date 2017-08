Anna Kournikova: la tennista che scelse lo spettacolo

L’ex tennista Anna Kournikova rappresenta un caso raro, non certo unico ma molto affascinante del mondo del tennis: da junior sembrava destinata insieme alla svizzera Martina Hingis e alle sorelle Williams a vincere tanto e monopolizzare il circuito ma nonostante il relativo “flop” in campo (provocazione perché ha comunque saputo togliersi le sue soddisfazioni) ha saputo catturare l’attenzione dei tifosi e dei media, diventando un modello di sportiva sexy a suo agio tanto con la racchetta in mano quanto sulle copertine dei magazine di tutto il mondo facendo di tutto ciò un business, oggi imitata da colleghe quali Eugenie Bouchard o Caroline Wozniacki.

Anna, classe ’81, arrivò al numero 8 del ranking WTA, raggiunse la semifinale a Wimbledon nel 1997, i quarti a Melbourne nel 2001 e più volte gli ottavi di finale tanto a Parigi quanto a New York ma non ha mai vinto un torneo in singolare: più fortunata la sua carriera in doppio dove ha raggiunto la prima posizione mondiale, fatto doppietta in Australia nel 1999 e nel 2002 e il Master di fine anno.

Una tennista pin up che per la sua avvenenza fisica conquistò le copertine delle riviste e si convertì ben presto in un’icona di moda per le teenager, ancora oggi famosissima e sulla cresta dell’onda: “pochi” guadagni in campo moltiplicati grazie alle tante partnerships commerciali, ricchi contratti di sponsor che, probabilmente, hanno contribuito ad allontanarla dall’agonismo.

Una bimba prodigio, definita da molti una principessa del tennis che mai arrivò a regnare: doveva far dimenticare la Graf, la Seles, le spagnole Sanchez – Vicario e la Martinez, forgiata all’Academy di Nick Bollettieri, guru chiamato a formare una campionessa assolutamente vincente. Invece le copertine di FHM, Sports Illustrated o Maxim, se la contendevano e così, mentre i problemi alla schiena rendevano complicato il suo rapporto con il tennis, piano piano arrivò un ritiro dal tennis clamoroso a soli 22 anni di età.

Paradossale il caso della Kournikova: non vinse un torneo ma il suo nome fu dato a una mano di poker (AK, una combinazione di asso e re che difficilmente fa vincere…), a un videogioco e perfino a un virus informatico.

Ricca, ricchissima e a 20 anni si sposa con il giocatore di hockey su ghiaccio Sergei Fedorov, un matrimonio che dura pochissimo, giusto il tempo di incontrare l’uomo giusto: sul set del videoclip della canzone Escape del cantante Enrique Iglesias, Anna e il cantante latino vengono reciprocamente colpiti dalle frecce di Cupido, cominciando un relazione che dura ancora oggi.

Per alcuni un talento sprecato, per altri una regina dello spettacolo prestata al tennis, per altri ancora l’esatto contrario: in ogni caso, Anna Kournikova ha sempre trovato il modo per far parlare di sé, volente o nolente.

Alessandro Orecchio