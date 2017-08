Si ritira Grega Zemlja. E’ stato top 50 nel 2013

Grega Zemlja ha annunciato il ritiro dal tennis professionistico durante il torneo di Portoroz in corso di svolgimento questa settimana.

“Insieme alla mia famiglia, ai miei amici ed al mio team ho deciso di dare l’addio al tennis. Non ho più le motivazioni giuste per continuare a giocare.”

Grega però vuole continuare a rimanere in contatto con il tennis. Soprattutto, vorrebbe aiutare i giocatori più giovani che cercano la strada verso la carriera Pro.

Best ranking n.49 del mondo nel 2013, Zemlja in carriera ha conquistato una finale ATP a Vienna quando perse in due set dall’argentino Juan Martín del Potro per 7-5, 6-3.

Ha raggiunto negli slam come miglior risultato il terzo turno a Wimbledon e Us Open nel 2012. In carriera ha anche vinto sei tornei del circuito challenger.

Venerdì sera, alle ore 20 e 30 a Portoroz, ci sarà un match di esibizione per salutare il suo addio al tennis con Aljaz Bedene e la giovane promessa locale Kaja Juvan, vincitrice del doppio femminile juniores a Wimbledon.

I Titoli di Grega Zemlja

2015 Iran F5 Futures (H); China F4 Futures (H);

2013 Portoroz Challenger (IH);

2012 Nottingham Challenger (G); An-Ning Challenger (CL); Beijing Challenger (H);

2011 Caloundra Challenger (H);

2008 Croatia F3 Futures (CL); Slovenia F1 Futures (CL); Slovenia F3 Futures (CL); Cancun Challenger (CL);

2007 Germany F19 Futures (IH);

2006 Slovenia F1 Futures (H);

2005 Slovenia F1 Futures (CL); Slovenia F2 Futures (CL); Slovenia F3 Futures (CL);

2004 Slovenia F2 Futures (CL);

Name: ZEMLJA, Grega Age: 30 (29 Sep 1986) Birth Place: Jesenice, Slovenia Nationality

Personal details

Age Started Tennis:7

Coach Name:Ziga Janskovec

Current Singles Ranking 294

Career High Singles Ranking 43 (15/07/2013)

Current Doubles Ranking 1019

Career High Doubles Ranking 252 (21/11/2011)