Challenger Biella: Bella vittoria di Salvatore Caruso. Marco Cecchinato vince il derby. Out Matteo Donati (Video)

Marco Cecchinato e Salvatore Caruso si sono qualificati per i quarti di finale del torneo challenger di Biella.

Il 24enne palermitano, prima testa di serie, si è aggiudicato per 75 63 il derby tricolore contro la wild card Pietro Rondoni ed ora dovrà vedersela con il serbo Filipo Krajinovic, quinta testa di serie, ha sconfitto per 62 76(1) Matteo Donati, anche lui in gara con una wild card.

Ok anche Salvatore Caruso che ha eliminato per 16 64 62 lo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez, numero due del tabellone,

Ai quarti sfiderà l’argentino Federico Coria.

Challenger Biella | Terra | e106.500 – 2° Turno

CENTRALE – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [1] Marco Cecchinato vs [WC] Pietro Rondoni



2. [8] Roberto Carballes Baena vs Federico Coria (non prima ore: 12:30)



3. Salvatore Caruso vs [2] Guillermo Garcia-Lopez



4. [WC] Matteo Donati vs [5] Filip Krajinovic (non prima ore: 17:30)



CAMPO 7 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Attila Balazs / Fabiano De Paula vs [2] Sander Arends / Antonio Sancic



2. Marco Cecchinato / Ruben Ramirez Hidalgo vs Calvin Hemery / Stephane Robert



3. Romain Arneodo / Riccardo Ghedin vs Roberto Carballes Baena / Federico Coria