Challenger Biella: Cinque azzurri al secondo turno. Out Napolitano e Giustino (Video)

Marco Cecchinato, Stefano Travaglia, Gianluca Mager, Matteo Donati e Federico Gaio hanno esordito positivamente nel torneo challenger di Biella.

Cecchinato, prima testa di serie, si è imposto per 75 64 nel derby tricolore contro Roberto Marcora, proveniente dalle qualificazioni.

Al secondo turno sfiderà Pietro Rondoni, in gara grazie ad una wild card.

Travaglia, settima testa di serie, si è invece aggiudicato per 76(5) 26 75 l’altra sfida tricolore contro la wild card Andrea Pellegrino ed al secondo turno troverà il francese Constant Lestienne, che ha avuto la meglio per 75 46 64 su Lorenzo Giustino.

Gianluca Mager, passato attraverso le qualificazioni, ha eliminato per 64 63 Matteo Viola, reduce dalla semifinale nel challenger di Cortina e al secondo ostacolo sfiderà il qualificato Andrea Arnaboldi, che ha superato l’argentino Guido Andreozzi, quarto favorito del seeding, ritiratosi sul punteggio di 67(3) 76(3) 4-3 per il canturino.

Matteo Donati, in gara con una wild card, ha sconfitto per 62 62 il veterano spagnolo Ruben Ramirez Hidalgo ed al secondo turno dovrà vedersela con il serbo Filipo Krajinovic, quinta testa di serie, mentre Gaio, campione in carica, ha battuto in rimonta per 46 62 64 il francese Calvin Hemery, e il prossimo ostacolo sarà il brasiliano Joao Souza, sesta testa di serie.

Eliminato Stefano Napolitano.

Challenger Biella | Terra | e106.500 – 1° Turno

CENTRALE – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Marin Draganja / Tomislav Draganja vs [WC] Julian Ocleppo / Andrea Vavassori



CH Biella Marin Draganja / Tomislav Draganja [4] Marin Draganja / Tomislav Draganja [4] 6 4 7 Julian Ocleppo / Andrea Vavassori Julian Ocleppo / Andrea Vavassori 3 6 10 Vincitori: OCLEPPO / VAVASSORI

2. [1] Marco Cecchinato vs [Q] Roberto Marcora (non prima ore: 11:30)



CH Biella Marco Cecchinato [1] Marco Cecchinato [1] 7 6 Roberto Marcora Roberto Marcora 5 4 Vincitore: M. CECCHINATO

3. [SE] Matteo Viola vs [Q] Gianluca Mager



CH Biella Matteo Viola Matteo Viola 4 3 Gianluca Mager Gianluca Mager 6 6 Vincitore: G. MAGER

4. Lucky Loser vs Maxime Janvier (non prima ore: 15:00)



CH Biella Tomislav Brkic Tomislav Brkic 6 1 6 Maxime Janvier Maxime Janvier 4 6 3 Vincitore: T. BRKIC

5. [8] Roberto Carballes Baena vs Stefano Napolitano (non prima ore: 17:30)



CH Biella Roberto Carballes Baena [8] Roberto Carballes Baena [8] 6 4 6 Stefano Napolitano Stefano Napolitano 2 6 4 Vincitore: R. CARBALLES BAENA

CAMPO 7 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [7] Stefano Travaglia vs [WC] Andrea Pellegrino



CH Biella Stefano Travaglia [7] Stefano Travaglia [7] 7 2 7 Andrea Pellegrino Andrea Pellegrino 6 6 5 Vincitore: S. TRAVAGLIA

2. Attila Balazs vs [6] Joao Souza (non prima ore: 11:30)



CH Biella Attila Balazs Attila Balazs 4 4 Joao Souza [6] Joao Souza [6] 6 6 Vincitore: J. SOUZA

3. Ruben Ramirez Hidalgo vs [WC] Matteo Donati



CH Biella Ruben Ramirez Hidalgo Ruben Ramirez Hidalgo 2 2 Matteo Donati Matteo Donati 6 6 Vincitore: M. DONATI

4. Federico Gaio vs Calvin Hemery



CH Biella Federico Gaio Federico Gaio 4 6 6 Calvin Hemery Calvin Hemery 6 2 4 Vincitore: F. GAIO

5. Andrea Arnaboldi / Ariel Behar vs [3] Sander Gille / Joran Vliegen



CH Biella Andrea Arnaboldi / Ariel Behar Andrea Arnaboldi / Ariel Behar 3 3 Sander Gille / Joran Vliegen [3] Sander Gille / Joran Vliegen [3] 6 6 Vincitori: GILLE / VLIEGEN

CAMPO 8 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Constant Lestienne vs Lorenzo Giustino



CH Biella Constant Lestienne Constant Lestienne 7 4 6 Lorenzo Giustino Lorenzo Giustino 5 6 4 Vincitore: C. LESTIENNE

2. [Q] Andrea Arnaboldi vs [4] Guido Andreozzi (non prima ore: 11:30)



CH Biella Andrea Arnaboldi Andrea Arnaboldi 40 6 7 4 Guido Andreozzi [4] • Guido Andreozzi [4] 40 7 6 3 Vincitore: A. ARNABOLDI per ritiro

3. [Alt] Viktor Galovic vs Yannick Maden



CH Biella Viktor Galovic Viktor Galovic 6 1 Mikael Ymer Mikael Ymer 7 6 Vincitore: M. YMER

4. Alessandro Motti / Stefano Travaglia vs [2] Sander Arends / Antonio Sancic (non prima ore: 15:00)



CH Biella Alessandro Motti / Stefano Travaglia Alessandro Motti / Stefano Travaglia 3 3 Sander Arends / Antonio Sancic [2] Sander Arends / Antonio Sancic [2] 6 6 Vincitori: ARENDS / SANCIC

5. [1] Johan Brunstrom / Dino Marcan vs Salvatore Caruso / Viktor Galovic