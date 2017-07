ATP Gstaad: Il programma di Giovedì 27 Luglio. Domani in campo Fabio Fognini e Paolo Lorenzi alla caccia dei quarti di finale

Roy Emerson Arena – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [5] Paolo Lorenzi vs [PR] Ernests Gulbis

2. Norbert Gombos vs [4/WC] Fabio Fognini (non prima ore: 12:00)

3. [3] Feliciano Lopez vs [Q] Yannick Hanfmann (non prima ore: 15:00)

4. Henri Laaksonen vs [8] Joao Sousa (non prima ore: 17:00)

Court 1 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Hans Podlipnik-Castillo / Andrei Vasilevski vs [3] Roman Jebavy / Matwe Middelkoop

2. Dusan Lajovic / Dino Marcan OR James Cerretani / Max Schnur vs [2] Oliver Marach / Philipp Oswald

3. [4] Jonathan Eysseric / Franko Skugor vs Leander Paes / Antonio Sancic OR Thomaz Bellucci / Andre Sa