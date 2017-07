Italiane nel circuito ITF: Risultati 25 Luglio 2017. I risultati di oggi

Evansville, IN – $15,000 – Hard – 1° Turno

Miriana Tona [7] vs. Sabastiani Leon Non prima delle ore 18:00



Il match deve ancora iniziare

Granby – $60,000 – Hard – 1° Turno

Cristiana Ferrando vs. Carson Branstine 2 incontro dalle ore 18:00



Il match deve ancora iniziare

Alice Moronivs. Tess Sugnaux[2]

Elisa Andrea Camerano vs. Mallaurie Noel [7] Non prima delle ore 15:30



Il match deve ancora iniziare

Parnu – $15,000 – Terra – 1° Turno

Nessuna azzurra in campo oggi.

Dublin – $15,000 – Carpet – 1° Turno

Nessuna azzurra in campo oggi

Prague – $80,000 – Terra – TDQ

Raluca Georgiana Serban vs. Camilla Rosatello [6] ore 10:00



Horb – £25,000 – Terra – 1° Turno Q

Stephanie Wagner vs. Anna-Giulia Remondina [12] ore 10:30



Il match deve ancora iniziare

Targu Jiu – $15,000 – Terra – 1° Turno

Martina Colmegna vs. Ilona Georgiana Ghioroaie [4] ore 09:00



Elena Bogdan vs. Angelica Moratelli ore 09:00



Sharm El Sheikh – $15,000 – Hard – 1° Turno

Valentina Lia vs. Xiaoxi Zhao [5] ore 18:00



Il match deve ancora iniziare

Schio – $15,000 – terra – 1° Turno

Anastasia Grymalska [5] vs. Francesca Bullani ore 10:00



Natasha Piludu vs. Jana Jablonovska ore 10:00



Stefania Rubini [4] vs. Natalia Orlova 2 incontro dalle ore 10:00



Susan Bandecchi vs. Camilla Scala [2] 3 incontro dalle ore 10:00



Federica Di Sarra vs. Ena Kajevic Non prima delle ore 15:00



Federica Di Sarra vs. Ena Kajevic Non prima delle ore 15:00

Il match deve ancora iniziare

Martina Spigarelli vs. Bianca Turati [7] 2 incontro dalle ore 15:00



Il match deve ancora iniziare

Veronica Miroshnichenko [8] vs. Maria Masini Non prima delle ore 20:00



Il match deve ancora iniziare

Anna Turati vs. Monica Cappelletti ore 10:00



Verena Hofer vs. Beatrice Torelli Non prima delle ore 15:00