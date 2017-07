ATP Umago: Paolo Lorenzi viene sconfitto in finale. Rublev conquista il suo primo titolo ATP

Andrey Rublev si aggiudica da lucky loser il torneo ATP 250 di Umago (e482.060, terra).

Il tennista russo, classe 1997 e n.74 del mondo, batte il nostro Paolo Lorenzi con il punteggio finale di 6-4 6-2 dopo 1 ora e 16 minuti di gioco.

Per Andrey Rublev è il primo titolo ATP conquistato in carriera e vinto da lucky loser. Non accadeva dal 2009 che un lucky loser conquistasse un torneo ATP. Paolo Lorenzi, invece, manca l’occasione di vincere il suo secondo titolo ATP, dopo quello vinto lo scorso anno a Kitzbuhel.

Primo Set: Il primo break della finale arrivava nel terzo gioco ed era effettuato dal giovane russo Rublev, il quale a 15, complice qualche errore dell’italiano, realizzava il break e conduceva per 2-1 e servizio a disposizione.

Nel quinto gioco il tennista russo realizzava il secondo break del set a 30, dopo aver vinto un clamoroso punto e si issava sul 4-1. Nel game successivo Paolo riusciva a recuperare uno dei due break, cambiando totalmente strategia di gioco e dopo aver tenuto la battuta si riportava sotto sul 3-4.

Sul 5-4 Rublev andava a servire per il set. Sotto 0-30 il tennista di Mosca riusciva a recuperare e alla prima palla set chiudeva con un dritto vincente, aggiudicandosi per 6-4 la prima partita.

Secondo Set: Dopo tanto equilibrio e con turni di battuta tenuti senza difficoltà da entrambi, nel quinto gioco, sul punteggio di 2-2, il tennista russo realizzava il break alla terza occasione con un passante di rovescio e si portava sul 3-2 e servizio.

Nel settimo game, Lorenzi avanti 40-0 ma sotto 2-4, commetteva due doppi falli di fila, così Andrey rientrava nel game e realizzava il secondo break del set che lo portavano sul 5-2 e possibilità di servire per il match.

Occasione che il russo non falliva tenendo a 30 il servizio, dopo un rovescio affossato in rete dall’azzurro, conquistando per 6-2 la seconda partita e il titolo di Umago.

La partita punto per punto



ATP Umag Andrey Rublev Andrey Rublev 6 6 Paolo Lorenzi [4] Paolo Lorenzi [4] 4 2 Vincitore: A. RUBLEV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 df 40-40 40-A 4-2 → 5-2 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-1 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 P. Lorenzi 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

A. Rublev – P. Lorenzi

01:16:22

2 Aces 2

0 Double Faults 4

63% 1st Serve % 65%

27/35 (77%) 1st Serve Points Won 23/35 (66%)

11/21 (52%) 2nd Serve Points Won 7/19 (37%)

0/1 (0%) Break Points Saved 3/7 (43%)

9 Service Games Played 9

12/35 (34%) 1st Return Points Won 8/35 (23%)

12/19 (63%) 2nd Return Points Won 10/21 (48%)

4/7 (57%) Break Points Won 1/1 (100%)

9 Return Games Played 9

38/56 (68%) Total Service Points Won 30/54 (56%)

24/54 (44%) Total Return Points Won 18/56 (32%)

62/110 (56%) Total Points Won 48/110 (44%)

74 Ranking 34

19 Age 35

Moscow, Russia Birthplace Rome, Italy

Moscow, Russia Residence Siena, Italy

6’2″ (187 cm) Height 6’0″ (182 cm)

150 lbs (68 kg) Weight 169 lbs (76 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2014 Turned Pro 2003

5/6 Year to Date Win/Loss 16/21

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 1

$661,023 Career Prize Money $3,477,097

Luigi Calvo