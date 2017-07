Rod Laver su Roger Federer: “Ha trovato il modo per prolungare la carriera il più possibile, non sembra umano…”

Rod Laver è uno dei migliori giocatori della storia e, di conseguenza, è anche uno dei migliori conoscitori di questo sport.

“A tutto il mondo piace Roger Federer, sia per come si esprime sul campo che per il comportamento al di fuori dei tornei. Quest’anno ha cambiato atteggiamento e stile di vita rispetto allo scorso anno. Ha trovato il modo per prolungare la carriera il più possibile, non sembra umano…”, ha commentato estasiato il campione aussie.

Lorenzo Carini