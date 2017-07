Italian Wimbledon: le pagelle delle tenniste italiane

Se ieri è toccato ai maschietti, oggi è il turno delle pagelle al femminile: un’edizione di Wimbledon che ha visto il cambio al vertice fra Kerber e Pliskova con la Halep battuta d’un soffio sulla linea del traguardo, ammirato la Muguruza nuovamente campionessa Slam, esultato per i rientri di Kvitova e Azarenka e adorato la dea del tennis Venus Williams. Per le italiane più luci che ombre, ma andiamo a vedere nello specifico le prestazioni delle nostre giocatrici.

Sara Errani: voto 5. L’erba non è la superficie preferita di Sarita, giocatrice che oltre l’amata terra ha saputo raccogliere in passato grandi risultati anche sul cemento. Il sorteggio non è stato certamente benevolo, con una Pironkova che è una vera e propria erbivora toccata in sorte ma la sconfitta è stata senza appello. Le occasioni per rifarsi da adesso saranno però molte: forza Sara, dev’essere un’estate da protagonista e per risalire in classifica.

Camila Giorgi: voto 7+. La nostra miglior rappresentante e per distacco. La Giorgi ritrova l’erba che in passato le ha regalato un successo WTA (s’Hertoghenbosch nel 2015) e gli ottavi proprio ai Championships, issandosi fino al terzo turno per un palcoscenico in cui mancava da troppo tempo. Contro la francese Cornet è stata una battaglia di puri nervi mentre con Madison Keys al 2T è stato un piccolo capolavoro, in una partita dominata dalla Giorgi fatta eccezione per la fine del secondo set che avrebbe potuto complicare le cose. Fortunatamente Camila non si è scomposta e ha battuto una giocatrice di livello. Contro la Ostapenko al 3T ha fallito diverse occasioni cedendo i due set proprio sul più bello, per un incontro che avrebbe potuto portare a casa. Con la Giorgi però è così, ci sono gli applausi per i colpi risolutivi di pura potenza e anche il rammarico per non fare spesso la cosa giusta o la più semplice. Da Wimbledon la marchigiana intanto deve ripartire più forte e consapevole che la classifica che merita non è certo quella attuale.

Francesca Schiavone: voto 6+. Bella vittoria al primo turno, rapida e indolore con un periodico 6-1 contro la lussemburghese Minella, peccato per una resa senza attenuanti contro la Svitolina al turno successivo. Resta il lignaggio della campionesse ucraina affrontata ma va anche detto che la Svitolina, su erba non ha finora raccolto exploit o successi significativi. Lo spirito da leonessa c’è sempre eppure a Wimbledon ci si aspettava qualcosa in più, perlomeno in termini di lotta. Peccato, soprattutto se questi dovessero essere i suoi ultimi Championships.

Roberta Vinci: voto 4. Delusione per l’unica testa di serie femminile italiana ma le premesse alla vigilia erano tutt’altro che rosee. La Vinci quest’anno non c’è, non ha mai espresso il proprio tennis fatto di eleganza, variazioni e colpi a effetto con cui ci aveva ben abituato in passato. Noie fisiche e una forma non eccezionale hanno fatto rima con un amore mai sbocciato con l’erba, nonostante per molti a Robertina non mancherebbe nulla per raggiungervi risultati di rilievo. Non è l’anno della Vinci e la sconfitta al primo turno contro Kristyna Pliskova, netta e senza lotta, ne è solo la riprova. Per la cronaca la più piccola delle Pliskova ha poi ceduto al turno successivo alla greca Sakkari, non certo la vincitrice del torneo. Peccato Roberta: ammesso che sia l’ultimo anno ( o il penultimo o il terzultimo poco cambia…) della sua carriera da pro, mi sembra quasi che non si stia godendo il tempo passato in campo. Bisognerebbe approfittare al 100% di ogni singolo minuto di tennis.

Alessandro Orecchio