Sorteggio Tabellone Femminile di Wimbledon 2017. Il punto sulle italiane

Sorteggio sfortunato per i colori azzurri.

Colei che è stata maggiormente baciata dalla sorte è Francesca Schiavone. La Leonessa ha pescato la lussemburghese Minella, giocatrice potente ma inferiore a Francesca su erba; primo turno quindi fattibile ma secondo che assomiglia molto a un capolinea. L’incrocio è infatti con la vincente del match tra Barty e Svitolina, due ottime giocatrici con cui la Schiavone non avrebbe molte chances di vittoria.

Sorriso a denti stretti anche per Camila Giorgi. Il primo turno contro la francese Cornet sarà una bella sfida, equilibrata ma con la marchigiana favorita se il tennis sarà quello di settimana scorsa. Un possibile secondo turno contro la Keys e terzo turno contro la Ostapenko fanno ridurre al lumicino la possibilità di vederla a Londra anche la seconda settimana del torneo.

Malino il sorteggio per Roberta Vinci. La tarantina trova la ceca Kristyna Pliskova, in un match che si preannuncia interessante. Saranno il servizio potente e il diritto della ceca contro il serve and volley e il gioco qualitativo di Robertina. Speriamo bastino per vederla al secondo turno, dove troverebbe con ogni probabilità la ceca Siniakova, giocatrice più facile da affrontare per la Vinci rispetto alla Pliskova. Anche in questo caso, il terzo turno sembra precluso dalla presenza in questo spot della britannica Konta.

L’unica italiana nella parte alta del tabellone è Sara Errani, sfortunatissima a trovare al primo turno la bulgara Pironkova. Sarita parte con basse probabilità di successo e anche un eventuale secondo turno sarebbe difficoltoso (Babos o Wozniacki). Forza Sara!

Lo spot delle azzurre

[29] Daria Kasatkina vs Saisai Zheng

Lara Arruabarrena vs Anett Kontaveit

Tsvetana Pironkova vs Sara Errani

Timea Babos vs [5] Caroline Wozniacki

[13] Jelena Ostapenko vs Aliaksandra Sasnovich

Qualifier vs Kurumi Nara

Camila Giorgi vs Alize Cornet

Nao Hibino vs [17] Madison Keys

[26] Mirjana Lucic-Baroni vs Carina Witthoeft

Qualifier vs Irina Khromacheva

Francesca Schiavone vs Mandy Minella

Ashleigh Barty vs [4] Elina Svitolina

[6] Johanna Konta vs Su-Wei Hsieh

Donna Vekic vs Natalia Vikhlyantseva

Katerina Siniakova vs Maria Sakkari

Kristyna Pliskova vs [31] Roberta Vinci

Davide Sala