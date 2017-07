Boris Becker su Roger Federer: “Le auto hanno di solito cinque o sei marce, mentre Roger è come se ne avesse dieci”

Boris Becker, ex-allenatore di Novak Djokovic nonché vincitore in carriera di Wimbledon ed ex-numero uno del mondo, non ha risparmiato gli elogi nei confronti di Roger Federer e nella prestazione che lo svizzero ha offerto per raggiungere questi incredibili risultati.

“Le auto hanno di solito cinque o sei marce, mentre Roger è come se ne avesse dieci. E’ quando si trova in difficoltà in un match, che tira fuori il meglio di sé e finisce per uscire dalla situazione in maniera brillante. E’ impossibile opporsi quando è in una condizione del genere”, ha dichiarato Becker ai microfoni della BBC (emittente per la quale il tedesco sta lavorando come opinionista dall’inizio di Wimbledon).

Edoardo Gamacchio