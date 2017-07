Challenger San Benedetto del Tronto: Matteo Berrettini elimina Arnaboldi. Fuori Cipolla. Adelchi Virgili sfiderà Luca Vanni al primo turno (Video)

Matteo Berrettini ha superato il primo turno nel torneo challenger di San Benedetto del Tronto. Il 21enne romano si è aggiudicato con un doppio 64 il derby tricolore contro Andrea Arnaboldi. E’ stato il primo match ufficiale di Matteo, dopo lo stop per l’infortunio alla caviglia.

Al secondo turno Berrettini attende il vincente della sfida tra Roberto Marcora ed il colombiano Santiago Giraldo, primo favorito del seeding.

Subito fuori, invece, Flavio Cipolla, battuto per 61 63 dal serbo Danilo Petrovic.

Ha superato le qualificazioni Adelchi Virgili che sfiderà al primo turno Luca Vanni.

Il programma di domani

CENTRALE – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Maxime Janvier vs [8] Federico Gaio

2. Salvatore Caruso vs [6] Pedro Sousa

3. [3/WC] Luca Vanni vs [Q] Adelchi Virgili (non prima ore: 17:00)

4. [7] Stefano Travaglia vs Yannick Maden (non prima ore: 19:30)

5. [WC] Alexei Popyrin vs [2] Marcel Granollers (non prima ore: 21:30)

COURT 3 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [5] Roberto Carballes Baena vs [WC] Andrea Pellegrino

2. [PR] Javier Marti vs Axel Michon

3. Federico Coria vs [Q] Gonzalo Escobar

4. [1] Luca Margaroli / Tristan-Samuel Weissborn vs Salvatore Caruso / Federico Gaio

5. [WC] Gianluca Mager vs [Q] Juan Pablo Paz (non prima ore: 20:00)

COURT 2 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Andrea Collarini vs [4/SE] Laslo Djere

2. Lorenzo Giustino vs Carlos Taberner

3. [Q] Mate Delic vs Jose Hernandez-Fernandez

4. Carlos Taberner / Pol Toledo Bague vs Danilo Petrovic / Ilija Vucic

Challenger San Benedetto CH | Terra | e64.000 – TD Quali – 1° Turno Md

CENTRALE – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Adelchi Virgili vs Pol Toledo Bague



2. Luca Margaroli vs [8] Mate Delic



3. Danilo Petrovic vs [PR] Flavio Cipolla (non prima ore: 15:30)



4. Matteo Berrettini vs Andrea Arnaboldi (non prima ore: 17:30)



5. Maxime Hamou vs Benjamin Bonzi (non prima ore: 19:30)



6. [1] Santiago Giraldo vs [PR] Roberto Marcora (non prima ore: 21:30)



COURT 3 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [1] Juan Pablo Paz vs Gian Marco Moroni



2. Daniele Capecchi vs [5] Gonzalo Escobar



3. [3] Romain Arneodo / Riccardo Ghedin vs Juan Pablo Paz / Andrea Pellegrino (non prima ore: 17:00)



4. Andrea Collarini / Federico Coria vs Stefano Travaglia / Luca Vanni



5. Flavio Cipolla / Adrian Ungur vs [2] Steven De Waard / Ben Mclachlan



COURT 2 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. Daniele Capecchi / Jacopo Stefanini vs Pietro Licciardi / Gian Marco Moroni