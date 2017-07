Da Umago: Il programma di Lunedì 17 Luglio e gli appuntamenti di giornata

Italiani: Fabio Fognini, campione uscente e testa di serie n° 3, attende il secondo turno dove affronterà il vincente della sfida tra il russo Youzhny e l’argentino Kicker.

L’avversario di Paolo Lorenzi, n° 4 e altro ‘bye’, uscirà invece dal match tra il portoghese Sousa e il britannico Bedene.

Gli altri in campo: Anche David Goffin (1°) e Gael Monfils (2°) attendono di conoscere i nomi dei primi avversari che troveranno sulle rispettive strade.

——————

Il programma di domani: Domani pomeriggio esordio, addirittura sul campo centrale, per Marco Cecchinato contro il francese Simon (5°). Alessandro Giannessi dovrà invece attendere ancora 24 ore per affrontare la ‘wild card’ austriaca Polmans

——————

Doppio: Fognini e Giannessi in attesa dell’esordio contro due ‘wild card’,i croati Martin e Tomislav Draganja.

Sfida italiana per Cecchinato opposto, insieme al russo Rublev, a Lorenzi, affiancato dal brasialiano Dutra Silva.

——————

L’Agenda di Lunedì 17 luglio 2017

10:00 Kids week

11:00 Presentazione del progetto Next Gen con Borna Ćorić altre giovani stelle ATP

16:00 LIVE CHAT @ Social Arena

16:00 Triglav Sup(er) Tennis Lounge @ Social Arena

17:00 Match pomeridiani ATP

18:00 TASTE ISTRIA

20:00 Match serali ATP

21:00 WINE TASTING – Malvasia fresco

23:30 DANCE ARENA – Party Nights – Hladno pivo

——————

Il programma di domani

Stadium Goran Ivanisevic – Ora italiana: 17:30 (ora locale: 5:30 pm)

1. Marco Cecchinato vs [5] Gilles Simon

2. Marius Copil vs [WC] Ivan Dodig (non prima ore: 20:00)

3. [1] Max Mirnyi / Daniel Nestor vs Aliaksandr Bury / Damir Dzumhur

Next Gen Arena – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. [1] Andrey Rublev vs [5] Attila Balazs

2. [2] Kenny De Schepper vs [7] Franko Skugor

Court 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. [3] Marco Trungelliti vs [8] Matteo Donati

Court 2 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. [4] Stefano Napolitano vs [6] Miljan Zekic