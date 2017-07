Challenger San Benedetto del Tronto: Il tabellone principale. Diversi azzurri al via. Derby tra Berrettini e Arnaboldi.

(1) Giraldo, Santiagovs (PR) Marcora, RobertoBerrettini, Matteovs Arnaboldi, Andrea(PR) Marti, Javiervs Michon, AxelCaruso, Salvatorevs (6) Sousa, Pedro

(3/WC) Vanni, Luca vs Qualifier

Qualifier vs Hernandez-Fernandez, Jose

Coria, Federico vs Qualifier

Janvier, Maxime vs (8) Gaio, Federico

(5) Carballes Baena, Roberto vs (WC) Pellegrino, Andrea

Hamou, Maxime vs Bonzi, Benjamin

Petrovic, Danilo vs (PR) Cipolla, Flavio

Collarini, Andrea vs (4/SE) Djere, Laslo

(7) Travaglia, Stefano vs Maden, Yannick

Giustino, Lorenzo vs Taberner, Carlos

(WC) Mager, Gianluca vs Qualifier

(WC) Popyrin, Alexei vs (2) Granollers, Marcel