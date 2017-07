Challenger Scheveningen e Astana: I Main Draw. Simone Bolelli e Riccardo Bellotti al via in Olanda

Challenger Scheveningen CH | Terra | e64.000

(1/WC) Haase, Robin vs (WC) de Bakker, Thiemo

Bellotti, Riccardo vs Qualifier

Domingues, Joao vs Tsitsipas, Stefanos

Brands, Daniel vs (8) Kovalik, Jozef

(3) Elias, Gastao vs Basic, Mirza

(WC) Van de Zandschulp, Botic vs Mertens, Yannick

Gonzalez, Maximo vs Geens, Clement

Griekspoor, Tallon vs (6) Garcia-Lopez, Guillermo

(5) Bemelmans, Ruben vs Ofner, Sebastian

Sakharov, Gleb vs Otte, Oscar

(WC) De Krom, Michiel vs (PR) Bolelli, Simone

Qualifier vs (4) Stakhovsky, Sergiy

(7) Souza, Joao vs De Loore, Joris

Cervantes, Inigo vs Qualifier

Gimeno-Traver, Daniel vs Qualifier

Krajinovic, Filip vs (2) Daniel, Taro

Challenger Astana CH | Cemento | $125.000

(1) Donskoy, Evgeny vs (WC) Yevseyev, Denis

Kudryavtsev, Alexander vs Qualifier

Ilkel, Cem vs Kibi, Yuya

(WC) Golubev, Andrey vs (5) Gerasimov, Egor

(4) Lee, Duckhee vs Kecmanovic, Miomir

(WC) Lomakin, Grigoriy vs Qualifier

Qualifier vs Ortega-Olmedo, Roberto

Konecny, Michal vs (8) Setkic, Aldin

(7) Kwon, Soon Woo vs Ilhan, Marsel

Dellien, Hugo vs Qualifier

Zhyrmont, Dzmitry vs Sekiguchi, Shuichi

Doumbia, Sadio vs (3) Bublik, Alexander

(6) Milojevic, Nikola vs (PR) Dustov, Farrukh

Popko, Dmitry vs (WC) Khassanov, Roman

Nedelko, Ivan vs Shyla, Yaraslav

Manafov, Vladyslav vs (2) Kukushkin, Mikhail