WTA Bucharest e Gstaad: Tabelloni di Qualificazione. Sono quattro le azzurre presenti

WTA Bucharest International | Terra | $250.000

1. [WC] Georgia Craciunvs Harmony Tan2. [4] Alexandra Cadantuvs Nicoleta Dascalu3. [WC] Mihaela Marculescuvs Alona Fomina4. Gabriela Dabrowskivs Alexandra Dulgheru(non prima ore: 17:00)

GRAND STAND – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Panna Udvardy vs [6] Lesley Kerkhove

2. [3] Arantxa Rus vs Kaia Kanepi

3. [1] Jasmine Paolini vs [WC] Csilla Argyelan

4. Cristina Dinu vs [7] Fanny Stollar

COURT 4 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Jessica Moore vs [5] Daniela Seguel

2. Tena Lukas vs Isabelle Wallace

3. Varatchaya Wongteanchai vs [8] Katarzyna Piter

4. [2] Jana Fett vs Sesil Karatantcheva

COURT 6 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Tereza Mrdeza vs Catalina Pella

2. Sofia Shapatava vs Jovana Jaksic

3. Anastasia Pivovarova vs Magdalena Frech

4. Martina di Giuseppe vs Anhelina Kalinina

WTA Gstaad International | Terra | $250.000

Centre Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Tereza Smitkova vs Julia Grabher

2. [1] Antonia Lottner vs Anastasia Potapova

3. [WC] Xenia Knoll vs [8] Chloe Paquet

4. Chiara Grimm vs [9] Conny Perrin

5. Tess Sugnaux vs [12] Olga Saez Larra

6. [6] Basak Eraydin vs [WC] Ylena In-Albon

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Martina Trevisan vs Diana Marcinkevica

2. Cornelia Lister vs [7] Valentini Grammatikopoulou

3. Andrea Gamiz vs [11] Deniz Khazaniuk

4. [2] Anna Kalinskaya vs Camilla Rosatello

5. [5] Kathinka Von Deichmann vs Anna Zaja

6. Aleksandrina Naydenova vs [10] Jacqueline Cako