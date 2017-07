Wimbledon: Andy Murray abdica. Sam Querrey per la prima volta in una semifinale Slam

Andy Murray si ferma ai quarti di finale del torneo di Wimbledon.

Sam Querrey ha fermato la corsa del n.1 del mondo, apparso verso il finale con dei seri problemi di natura fisica.

L’americano ha superato il tennista britannico con il risultato di 36 64 67 (4) 61 61 dopo 161 minuti di partita.

Murray dopo aver vinto il terzo set al tiebreak, è praticamente crollato colpa, forse, anche dei suoi problemi fisici (all’anca) e l’americano ha concesso solo due game nei restanti due parziali.

Querrey per la prima volta in carriera approda in una semifinale slam dove sfiderà ora Cilic o Muller.

Per Murray la prima sconfitta al quinto set a Wimbledon dal 2005. Querrey per il secondo anno consecutivo batte il n.1 del mondo a Wimbledon.

Lo scorso anno capitò a Novak Djokovic. Oggi a Andy Myrray.

At a record 42nd attempt, Sam Querrey finally reaches a Grand Slam semi-final…

After the battle, both winner and loser sign autographs for the fans

La partita punto per punto



GS Wimbledon A. Murray [1] A. Murray [1] 6 4 7 1 1 S. Querrey [24] S. Querrey [24] 3 6 6 6 6 Vincitore: S. Querrey Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 1-6 S. Querrey 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 1-5 → 1-6 A. Murray 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 S. Querrey 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 1-3 → 1-4 A. Murray 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 0-3 → 1-3 S. Querrey 15-0 ace 30-0 40-0 0-2 → 0-3 A. Murray 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 1-6 A. Murray 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 S. Querrey 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 1-4 → 1-5 A. Murray 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 S. Querrey 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 A. Murray 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 S. Querrey 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Murray 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* ace 6-2* 6*-3 ace 6*-4 6-6 → 7-6 A. Murray 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 S. Querrey 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 A. Murray 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 A. Murray 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-1 → 3-2 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 S. Querrey 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 S. Querrey 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Murray 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 S. Querrey 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 4-4 → 4-5 A. Murray 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 S. Querrey 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 S. Querrey 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-2 → 2-3 A. Murray 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Querrey 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 S. Querrey 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Murray 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 4-1 → 4-2 A. Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 A. Murray 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 S. Querrey 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 1-0 → 2-0 A. Murray 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

A. Murray – S. Querrey

8 Aces 27

2 Doubles Faults 2

33 Winners 70

19 Unforced Errors 30

12/16 (75%) Net Points Won 30/49 (61%)

62% 1st Serves In 64%

60/82 (73%) 1st Serve Points Won 62/74 (84%)

20/50 (40%) 2nd Serve Points Won 23/42 (55%)

4/12 (33%) Break Points Saved 4/7 (57%)

54/116 (47%) 1st Return Pts Won 72/132 (55%)

19/42 (45%) 2nd Return Pts Won 30/50 (60%)

3/7 (43%) Break Points Won 8/12 (67%)

80/132 (61%) Total Service Pts Won 85/116 (73%)

31/116 (27%) Total Return Pts Won 52/132 (39%)

111/248 (45%) Total Points Won 137/248 (55%)

161 mins Duration 161 mins

174 kph / 108 mph Avg. 1st Serve Speed 199 kph / 124 mph

143 kph / 89 mph Avg. 2nd Serve Speed 157 kph / 97 mph

198 kph / 123 mph Fastest Serve 214 kph / 133 mph

1 Ranking 28

30 Age 29

Glasgow, Scotland Birthplace San Francisco, CA, USA

London, England Residence Santa Monica, CA, USA

6’3″ (190 cm) Height 6’6″ (198 cm)

185 lbs (84 kg) Weight 210 lbs (95 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2005 Turned Pro 2006

21/9 Year to Date Win/Loss 18/13

1 Year to Date Titles 1

45 Career Titles 9

$60,449,649 Career Prize Money $8,399,231