Stan Wawrinka e il problema al ginocchio sinistro

Stan Wawrinka ha parlato dei problemi al suo ginocchio sinistro.

Dichiara lo svizzero: “Era la prima volta che giocavo sull’erba da quando soffro di questo problema. Ora però è arrivato il momento di fermarmi, capire quale sia l’origine di questa complicazione insieme ai medici e al mio team. Tornerò quando il quadro clinico sarà più chiaro e il dolore scomparso.”

La stagione sull’erba: “Di sicuro non è la superficie migliore per il mio ginocchio, anche se preferirei non alimentare alibi che sono inesistenti in questo caso.

Ho semplicemente giocato due tornei in maniera orrenda. Speravo che il periodo passato tra la sconfitta con Lopez al Queen’s e a Wimbledon sarebbe stato sufficiente a risolvere il problema, ma non è stato così. Guarire ora è la mia priorità assoluta.”