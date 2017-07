ITF Torino: Il resoconto della seconda giornata

Pioggia ancora protagonista nella seconda giornata di tabellone principale del Trofeo Ma-Bo edizione numero 10, 25.000 $ ITF femminile in corso al Nord Tennis Sport Club di Torino.

Dopo aver costretto all’interruzione del programma di lunedì sera, con due match di primo turno in campo, anche oggi attorno alle 13 ha fatto la sua comparsa, poco dopo la conclusione di due dei primi tre match in palinsesto. Se infatti era stata veloce la brasiliana Paula Cristina Goncalves a superare con un doppio 6-1 la qualificata australiana Seone Mendez, non così si può dire delle altre quattro protagoniste delle sfide d’apertura. Confronti che si sono conclusi non senza sorprese. Sul campo 1 (Giannini), infatti è stata Deborah Chiesa ad avere la meglio su Georgia Brescia, seconda testa di serie e numero 214 della lista mondiale. Dopo aver ceduto il primo set 3-6, la Chiesa ha iniziato a tenere più in campo i propri fendenti, accelerando soprattutto con il rovescio e costringendo ad affannosi recuperi l’avversaria, oltretutto condizionata da un problema fisico. Chiesa a segno nel secondo parziale con la stessa moneta (6-3) e senza più ostacoli nella frazione decisiva, vinta 6-0 per il passaggio di turno e con la Brescia sempre più in affanno. Durata totale del testa a testa 2 ore e 31 minuti. Alla fine abbraccio sentito tra le due protagoniste e Brescia costretta a dire addio ai sogni di gloria torinesi.

Sul campo adiacente è stata lotta accesa e di nervi, più che di colpi, tra la pescarese e torinese d’adozione (per via del suo tesseramento per l’US Tennis Beinasco) Anastasia Grymalska e la polacca Katarzyna Piter, numero 3 del lotto e 218 Wta. Prima frazione per la Grymalska, con lo score di 6-1 e Piter costretta ad una fasciatura alla caviglia per una piccola distorsione occorsale in una fase di gioco. Scambi prolungati tra le due, entrambe riluttanti a prendere l’iniziativa. Grymalska più attenta e Piter spesso fuori giri più per nervosismo che per reali difficoltà tecniche. Anche il secondo set ha ricalcato le cadenze del primo. Sul 3-3 è stata la Grymalska, con molta fatica, a conquistare un break. Nel game successivo si è portata sul 40-15 ma non ha chiuso, restituendo così la parità alla rivale di giornata. Nuovo break in favore della pescarese nel gioco numero 9, per il 5-4 e servizio. Questa volta, complici alcuni errori della polacca, Anastasia è riuscita a chiudere e salire tra le migliori sedici sullo score di 6-1 6-4: “E’ stata dura ma sono riuscita a portare a casa il match – ha detto al termine con un bel sorriso – e questo è ciò che più conta. Non sono al massimo della condizione ma cerco di fare la differenza con l’applicazione e la voglia di combattere quindici dopo quindici”. Ora troverà la belga Boeykens che nel tardo pomeriggio di ieri si era imposta in rimonta sulla spagnola Estrella Cabeza-Candela, recuperando dal 1-4 nel set decisivo. Promossa agli ottavi di finale anche la serba Dejana Radanovic, numero 6 del tabellone principale, che ha piegato in bello stile e prima dell’interruzione per pioggia la spagnola Yvonne Cavalle-Reimers, altra tennista proveniente dalle qualificazioni. Radanovic a segno per 6-1 6-0.

Alle 15, grazie all’ottima capacità di drenaggio dei campi e all’abilità dell’organizzazione, il programma di seconda giornata è ripreso con i match interrotti il giorno prima, ovvero Bronzetti – Marchetti, sullo score di 5-3 per la prima e Lim (Fra) – Ozgen (Tur) sul punteggio di 6-4 0-1 per la transalpina. Le prime due sono al terzo set. Lim invece al secondo turno grazie al 6-4 6-4 di sigillo al confronto. Si proseguirà dunque con l’obiettivo di chiudere i match di primo turno (oggi ben 14 le partite del tabellone di singolare).