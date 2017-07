Da Recanati: Doppio Andrea Vavassori e Julian Ocleppo sconfitti in finale al supertiebreak per 12 punti a 10

E’ svanito in finale il sogno di Andrea Vavassori e Julian Ocleppo di vincere il torneo di doppio del Guzzini Challenger, i due giovani azzurri dopo aver vinto il primo set per 7-6 contro i più quotati francesi Halys e Jonathan Eysseric, accusano un calo evidente nel secondo parziale perdendo per 6-4, nel terzo provano a recuperare, ma sono costretti a cedere (12-10): troppo forti gli avversari con Eysseric che è un fortissimo doppista tanto da entrare ormai da tempo nella top 100. I due giovani azzurri durante la premiazione da parte della presidente onoraria del Circolo Maria Mattutini Guzzini e del vicepresidente Claudio Regini, hanno espresso la propria soddisfazione per il torneo, nel tabellone di singolo, pur uscendo entrambi al primo turno, a sprazzi hanno saputo esprimere un buon gioco, fornendo positivi segnali di miglioramento. Nel doppio sono stati praticamente perfetti, anche quando andavano sotto hanno sempre saputo recuperare senza perdersi d’animo o farsi prendere dall’emozione, merito anche del pubblico che li ha sempre sostenuti calorosamente.

I due francesi, felici per la vittoria ,hanno ringraziato gli organizzatori “L’accoglienza – ha detto Halys ,uscito ai quarti per mano di Galovic, – è stata fantastica. Il Challenger è stato un torneo di altissimo livello”.

La partita punto per punto