Wimbledon: Andreas Seppi si ferma al secondo turno

Niente da fare per Andreas Seppi sconfitto al secondo turno nel torneo di Wimbledon.

L’azzurro è stato eliminato dal sudafricano Kevin Anderson classe 1986 e n.42 del mondo, con il risultato di 63 76 (4) 63 dopo 1 ora e 40 minuti di partita.

Primo set: Partenza pessima di Seppi che nel secondo gioco cedeva a 0 il turno di battuta, commettendo tre errori gratuiti.

Anderson dal canto suo era perfetto alla battuta, con un solo punto concesso al servizio, e conquistava il primo parziale per 6 a 3.

Secondo set: Andreas, in difficoltà alla battuta, annullava due palle break nel secondo gioco e sul 4 pari e in qualche modo portava la frazione al tiebreak.

Nel tiebreak l’azzurro nel primo punto commetteva un deleterio doppio fallo ed era il minibreak decisivo.

Anderson, infatti, era perfetto al servizio anche nel tibreak e chiudeva la frazione per 7 punti a 4.

Terzo set: Seppi sull’1 a 2 cedeva malamente il turno di battuta a 15 (con doppio fallo sulla palla break).

Kevin, non concedeva nulla sui propri turni di battuta, e sul 5 a 3 teneva a 15 il turno di servizio conquistando la partita per 6 a 3 e mettendo a segno sul match point un diritto vincente.

La partita punto per punto



GS Wimbledon K. Anderson K. Anderson 6 7 6 A. Seppi A. Seppi 3 6 3 Vincitore: K. Anderson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 K. Anderson 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Seppi 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 K. Anderson 15-0 ace 40-0 ace 4-2 → 5-2 A. Seppi 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-1 → 4-2 K. Anderson 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 15-40 df 2-1 → 3-1 K. Anderson 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 K. Anderson 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 2*-0 3-0* 2*-0 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 K. Anderson 15-0 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 K. Anderson 15-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 3-4 → 4-4 A. Seppi 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 2-3 → 3-3 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 K. Anderson 15-0 30-0 ace 1-2 → 2-2 A. Seppi 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 K. Anderson 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-2 → 5-3 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. Seppi 15-0 30-0 ace 40-0 4-1 → 4-2 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-0 → 3-1 K. Anderson 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 2-0 → 3-0 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

K. Anderson – A. Seppi

16 Aces 10

1 Doubles Faults 2

40 Winners 21

14 Unforced Errors 13

8/13 (62%) Net Points Won 4/5 (80%)

65% 1st Serves In 62%

47/53 (89%) 1st Serve Points Won 38/49 (78%)

23/29 (79%) 2nd Serve Points Won 17/30 (57%)

0/0 (0%) Break Points Saved 3/5 (60%)

41/79 (52%) 1st Return Pts Won 35/82 (43%)

13/30 (43%) 2nd Return Pts Won 6/29 (21%)

2/5 (40%) Break Points Won 0/0 (0%)

70/82 (85%) Total Service Pts Won 55/79 (70%)

24/79 (30%) Total Return Pts Won 12/82 (15%)

94/161 (58%) Total Points Won 67/161 (42%)

100 mins Duration 100 mins

kph / undefined mph Avg. 1st Serve Speed kph / undefined mph

42 Ranking 87

31 Age 33

Johannesburg, South Africa Birthplace Bolzano, Italy

Gulf Stream, FL, USA Residence Caldaro, Italy

6’8″ (203 cm) Height 6’3″ (190 cm)

196 lbs (89 kg) Weight 165 lbs (75 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2007 Turned Pro 2002

13/11 Year to Date Win/Loss 13/13

0 Year to Date Titles 0

3 Career Titles 3

$7,776,599 Career Prize Money $8,567,841