Analisi settimanale del ranking femminile U18

Elisabetta Cocciaretto entra per la prima volta in carriera nella Top-100 del ranking mondiale giovanile. La 16enne migliora la propria classifica di 33 posizioni in virtù dell’ottima semifinale raggiunta nel G1 di Berlino, dove è stata fermata solo dall’ucraina Anna Laguza.

Scende di sei posizioni la classe ’99 Rosanna Maffei, in calo anche La Rocca, Brancaccio e Carbonaro. Piccolo balzo in avanti per Cappelletti e Piccinetti.

Nessuna variazione nella Top-10: si conferma n.1 la russa Anastasia Potapova (2001). Alle sue spalle, trio americano formato da Whitney Osuigwe (2002), Claire Liu (2000) e Kayla Day (1999). Completa la Top-Five la russa Elena Rybakina (1999).

TOP-10 ITALIANE:

64- Tatiana Pieri (1999, -3)

98- Monica Cappelletti (1999, +1)

100- Elisabetta Cocciaretto (2001, +33)

110- Federica Bilardo (1999, +0)

125- Lisa Piccinetti (2000, +1)

153- Federica Rossi (2001, -1)

231- Rosanna Maffei (1999, -6)

239- Giulia La Rocca (2000, -3)

240- Nuria Brancaccio (2000, -3)

272- Giulia Carbonaro (2000, -2)

TOP/FLOP ITALIANE:

TOP: 100- Elisabetta Cocciaretto (+33)

FLOP: 231- Rosanna Maffei (-6)

Lorenzo Carini