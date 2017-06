Kyle Edmund su Daniel Evans: “Bisogna dire che però ama divertirsi e questa volta ha esagerato”

In conferenza stampa in quel di Eastbourne, Kyle Edmund ha speso qualche parola sul connazionale Daniel Evans, sospeso per aver fatto uso di cocaina: “Non è una bella notizia ma è stato lui a divulgarla. Daniel è un bravo ragazzo ed è molto facile andare d’accordo con lui. Bisogna dire che però ama divertirsi e questa volta ha esagerato”, ha commentato il numero due di Gran Bretagna.

Lorenzo Carini