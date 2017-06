Nick Kyrgios sul prossimo torneo di Wimbledon: “lo giocherei pure da infortunato, quindi ci sarò sicuramente”

Nick Kyrgios si è ritirato dal torneo del Queen’s per un problema all’anca.

“È da un paio di settimane che faccio infiltrazioni e riabilitazione, avevo smesso di sentire dolore.

Ma cadendo ho avvertito lo stesso dolore che avevo in passato. Le sensazioni non sono delle migliori, ma vedremo cosa accadrà. È da molto tempo che gioco con questo fastidio, ma non ho potuto continuare oggi anche perché non avrebbe avuto senso.

“Il mio obiettivo è giocare bene a Wimbledon, quindi inizierò a lavorare il prima possibile per esserci. È stato un dolore molto forte, mi fa male quando cammino e quando servo, e giocare così è dura.

Ma Wimbledon lo giocherei pure da infortunato, quindi ci sarò sicuramente. Non tornerò a casa. Poi ci sono cose peggiori nel mondo di un ragazzo che cade mentre gioca a tennis.

Sono convinto che sopravviverò” – ride il talento australiano.