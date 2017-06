Camila Giorgi supera la Fett nell’ultimo turno di qualificazione e accede al main draw del Wta Premier di Birmingham

Vittoria in due set per Camila Giorgi nell’ultimo turno di qualificazione del Wta Premier di Birmingham (erba, $ 885.040).

L’azzurra ha superato la croata Jana Fett, 20 anni, Nr. 150 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 16 minuti di gioco.

La prossima avversaria di Camila sarà Vikhlyantseva, Natalia .

Buona partita della Giorgi che ha superato l’ostacolo delle qualificazioni contro un’avversaria ostica su questa superficie. L’italiana ha concesso poco al servizio, tenuto per tutto l’incontro, ed è stata brava a sfruttare le occasioni di break che le si sono presentate. Diciamo che oggi Camila ha dimostrato solidità e concretezza, elementi che spesso le è stato contestato di non avere.

Di seguito il dettaglio del match.

Primo set: inizio sprint della marchigiana che, al secondo gioco, strappa subito il servizio all’avversaria.

La croata ci mette qualche minuto a riassestarsi e la Giorgi ne approfitta per creare un solco tra lei e la Fett. Dopo 7 minuti è già avanti 3-0.

Con il passare dei minuti la croata prende fiducia al servizio e inizia a farsi sempre più pericolosa: è brava Camila a fare buona guardia e a rimanere concentrata per tutta la durata del parziale.

Il nono gioco è un’altalena di emozioni. Dapprima la Fett si spinge sino alla palla break, ben annullata dall’azzurra.

Poi la Giorgi si procura il primo set point e lo sfrutta ottimamente.

E’ 6-3 per l’italiana in 31 minuti di gioco.

Secondo set: parte meglio l’italiana, sicura nei suoi turni di battuta e insidiosa in quelli avversari.

Dapprima la Fett deve ricorrere a tutta la sua abilità per annullare una palla break alla Giorgi nel terzo gioco ma successivamente cede.

La marchigiana passa nel quinto game, dove vede l’avversaria risalire da 15-40, salvo continuare a spingere e prendersi il break ai vantaggi.

E’ 3-2 per l’azzurra dopo 23 minuti di gioco.

Nei turni di servizio successivi, Camila fatica più del previsto. Si arriva infatti sempre ai vantaggi e, nel decimo gioco, deve fronteggiare anche una pericolosa palla break.

Come accaduto nel primo parziale, la Giorgi non trema. Annulla la palla break e, alla prima palla match a disposizione, fa suo l’incontro.

E’ 6-4 per l’italiana in 45 minuti di gioco.

Md

(3) Cibulkova, Dominika vs Safarova, Lucie

Davis, Lauren vs Osaka, Naomi

Hibino, Nao vs Siniakova, Katerina

(Q) Hsieh, Su-Wei vs (9) Gavrilova, Daria

(5) Mladenovic, Kristina vs Duan, Ying-Ying

Zhang, Shuai vs Linette, Magda

Cornet, Alizé vs (WC) Broady, Naomi

(LL) Smitkova, Tereza vs (7/WC) Kvitova, Petra

(6) Muguruza, Garbiñe vs (Q) Kulichkova, Elizaveta

Vekic, Donna vs Riske, Alison

Mchale, Christina vs Vandeweghe, CoCo

Tsurenko, Lesia vs (4) Konta, Johanna

(8) Strycova, Barbora vs Putintseva, Yulia

(Q) Vondrousova, Marketa vs Barty, Ashleigh

(Q) Giorgi, Camila vs Vikhlyantseva, Natalia

(WC) Watson, Heather vs (2) Svitolina, Elina

La partita punto per punto



WTA Birmingham Camila Giorgi [2] Camila Giorgi [2] 6 6 Jana Fett [8] Jana Fett [8] 3 4 Vincitore: C. GIORGI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 5-4 → 6-4 J. Fett 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 4-3 → 5-3 J. Fett 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 C. Giorgi 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 df A-40 3-2 → 4-2 J. Fett 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 J. Fett 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Fett 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 ace 5-3 → 6-3 J. Fett 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 5-2 → 5-3 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-2 → 5-2 J. Fett 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 C. Giorgi 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 J. Fett 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 J. Fett 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-0 → 2-0 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

C. Giorgi – J. Fett

01:16:42

10 Aces 5

7 Double Faults 2

61% 1st Serve % 53%

32/39 (82%) 1st Serve Points Won 21/27 (78%)

13/25 (52%) 2nd Serve Points Won 13/24 (54%)

2/2 (100%) Break Points Saved 3/5 (60%)

10 Service Games Played 9

6/27 (22%) 1st Return Points Won 7/39 (18%)

11/24 (46%) 2nd Return Points Won 12/25 (48%)

2/5 (40%) Break Points Won 0/2 (0%)

9 Return Games Played 10

45/64 (70%) Total Service Points Won 34/51 (67%)

17/51 (33%) Total Return Points Won 19/64 (30%)

62/115 (54%) Total Points Won 53/115 (46%)

102 Ranking 150

25 Age 20

Macerata, Italy Birthplace Zagreb, Croatia

France Residence Zagreb, Croatia

5′ 6″ (1.68 m) Height 6’0″

119 lbs. (54 kg) Weight 143 lbs

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro Turned Pro Professional

13/10 Year to Date Win/Loss 19/12

0 Year to Date Titles 0

1 Career Titles 0

$2,205,514 Career Prize Money $104,842

Davide Sala