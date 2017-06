Maria Sharapova salta tutta la stagione sull’erba. Niente quali di Wimbledon

Maria Sharapova ha annunciato per problemi fisici il suo forfait per l’intera stagione sull’erba.

Rivedremo Maria nuovamente nel circuito nel WTA di Stanford in programma dal prossimo 31 Luglio.

La Sharapova non giocherà nennemo le qualificazioni di Wimbledon che erano diventate un evento mediatico proprio per la sua presenza.

“Dopo un ulteriore risonanza lo strappo muscolare che ho rimediato a Roma non mi permetterà di giocare i tornei su erba.

Voglio ringraziare la federazione britannica per il sostegno straordinario e per avermi dato una wild card per Birmingham, un torneo dove spero in molti possiate andare.

Non vedo l’ora di rivedervi il prossimo anno. Io continuerò a lavorare sul mio recupero, il mio prossimo torneo in programma sarà Stanford”.