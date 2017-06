Chris Kermode a tutto campo. Da Roger Federer e Rafael Nadal e pensa alla Coppa del Mondo di tennis e all’abolizione del riscaldamento

Chris Kermode, presidente dell’ATP, ha concesso un’intervista esclusiva al quotidiano spagnolo Marca ed ha parlato di diverse situazioni.

Roger Federer e Rafael Nadal: “È stata una sorpresa per tutti averli visti tornare con così tanta energia a inizio anno nella finale dell’Australian Open, che per me è stata una delle migliori di sempre. Credo che il loro ritorno sia positivo non solo per il tennis ma anche per lo sport in generale perché sono grandi ambasciatori e icone.

Negli ultimi 10 anni hanno dato tanto allo sport. Ma sono cresciuto sentendo dire che il tennis, dopo i ritiri di Borg e McEnroe, non sarebbero stato più lo stesso, poi è arrivato un signore di nome Boris Becker.

Ci mancheranno ma alla fine arriverà qualcuno che ora non conosciamo. Thiem può essere una stella, anche Kyrgios può esserlo, ma non sappiamo chi sarà al vertice.”

NextGen Atp Finals e cambiamenti delle regole : “E’ Fondamentale provare ad apportare cambiamenti perché nonostante a molta gente piaccia il format attuale, bisogna essere pronti per adattarsi alle generazioni future.

Io la prima cosa che toglierei è il riscaldamento in campo. Non credo che palleggiare o meno per 10 minuti possa condizionare il gioco.

Stiamo facendo una revisione dei tornei, del montepremi, del calendario, delle superfici… uno dei punti che tratteremo sarà anche l’evento della Coppa del Mondo”.