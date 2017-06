Jovana Jaksic vince il torneo di Wuhan e ritorna alla vittoria dopo 2 anni

Jovana Jaksic, la 23enne simpatica tennista serba che qualche giorno fa ci aveva divertito con una simpatica danza insieme a Sophia Shapatava, sulle note de “La vida loca”, ha vinto il 25.000k di Wuhan battendo in finale la cinese Liu Fangzhou.

6/0 3/6 6/2 il punteggio. Sedicesima affermazione in Itf per la tennista di Belgrado che ritorna alla vittoria dopo due anni. Presto Jovana sarà ospite del nostro sito per una esauriente intervista.

Antonio De Filippo