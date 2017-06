Roland Garros: In arrivo una statua per Rafael Nadal

Arriverà un grande riconoscimento da parte del Roland Garros nei confronti di Rafael Nadal.

Il presidente della federazione tennis francese Bernard Giudicelli ha comunicato che verrà costruita una statua in onore del tennista spagnolo, definito un “mostro” dallo stesso presidente della federazione francese.

“Avrà una statua all’interno del Roland Garros, non possiamo non immortalarlo.”

Rafael sarà così il primo tennista ancora in attività a ricevere tale prestigioso riconoscimento in un impianto tennistico.

Ricordiamo che Nadal in carriera ha vinto per nove volte lo slam parigino.