Roland Garros: Stefano Napolitano gioca un discreto tennis ma Diego Schwartzman è superiore. L’azzurro cede in tre set all’argentino (di M. Mazzoni)

Stefano Napolitano non è riuscito a ripetere il match da sogno del primo turno. Il giovane azzurro cede in tre set all’argentino Diego Schwartzman, ma esce dal campo a testa alta perché ha giocato un match positivo, in cui ha confermato molte delle qualità viste in tutto il torneo. E’ piaciuto anche oggi per come è stato in campo: sereno, determinato, sempre lucido ad apprendere 15 dopo 15 situazioni e momenti del match, cercando soluzioni e riproponendole in campo. Forse avrebbe dovuto “ringhiare” di più a metà del secondo set, quando è stato avanti 4-2 e si è fatto subito riprendere, ma è stato un momento. La partita di oggi era molto insidiosa. Intanto confermarsi dopo l’exploit di lunedì è sempre difficile; ma soprattutto Schwartzman gli ha proposto problemi tecnici assai diversi, di non facile soluzione per un ragazzo con le qualità e difetti di Stefano. Schwartzman non è molto noto al grande pubblico, ma è un tennista forte, “tignoso”, in grande ascesa. E’ esploso tardi per difficoltà a costruirsi un team adeguato a sostenere la propria crescita, ma ha qualità importanti. E’ velocissimo in campo, ha coraggio, colpi precisi e difficilmente regala qualcosa. Difficile sfondarlo da dietro, devi batterlo. Napolitano ha pagato dazio ogni volta che dalle sue corde usciva una palla più corta nel palleggio: Schwartzman è molto reattivo coi piedi, pronto ad avanzare, girarsi sul dritto e spingere nell’angolo scoperto. Era la paura sollevata dopo la vittoria vs. Zverev, purtroppo così è successo. Inoltre Napolitano ha pagato anche l’aver strappato pochi punti diretti con la prima; e nello scambio ha lasciato spesso l’angolo scoperto a destra, ed è stato punito col rovescio lungo linea da Schwartzman, bravissimo oggi (sorprendente) in questa fase tattica. Altro appunto che si può fare a Stefano – più come stimolo di crescita che come critica – è quello di esser stato poco “cattivo” e freddo nelle palle break. Troppe chance sprecate, e troppe chance concesse al rivale, in oltre 2/3 dei game Schwartzman è arrivato a palla break. Così non puoi vincere. Rispetto a lunedì inoltre ha ottenuto poco alla risposta, mentre le seconde (ma anche molte prime…) dell’argentino erano aggredibili.

Nel complesso Napolitano ha prodotto comunque un buon tennis, confermando l’ottima fluidità del rovescio, la sua attitudine offensiva, il restare in campo ordinato ed applicato, senza mollare o sparacchiare via. Certamente migliorare la velocità di palla col dritto, e soprattutto il servizio sarà la chiave per una vera crescita, per poter reggere meglio l’impatto contro giocatori tosti e continui nella spinta come Schwartzman (un tipo di rivale di cui il tour ATP è pieno).

Ecco la cronaca del match.

Si inizia con Schwartzman al servizio. Napolitano punge col rovescio, e alla risposta nei primi scambi. L’argentino intuisce il pericolo, e con la prima cerca il dritto dell’azzurro, meno preciso e continuo. Sul 30 pari scambio di ritmo, con bel cambio di Stefano, che provoca l’errore di Diego e prima palla break. Annulla Schwartzman, servizio e via avanti a chiudere. Insiste Napolitano, molto aggressivo alla risposta, altra chance. Schwartzman punisce un dritto troppo toppato, troppo centrale e corto di Stefano. C’è lotta, nessuno dei due vuole mollare niente. Due errori col dritto di Napolitano salvano Schwartzman, 1-0 avanti l’argentino. Il biellese al servizio. Comanda gli scambi dal centro, facendo fare il classico “tergicristallo” al rivale. Si nota da subito la differenza di efficacia e di fiducia tra i due fondamentali dell’azzurro: col rovescio trova lunghezza e chiude cross, ottimi contropiedi; col dritto è più titubante, spinge ma trova meno profondità e velocità di palla. Il rovescio però funziona molto bene, a zero tiene il servizio, 1 pari.

Si avanza seguendo i turni di servizio. Schwartzman è un “frullino” con piedi velocissimi, si sposta a comandare col dritto, molto buono il suo inside out; e visto che l’azzurro tende a proteggere il lato sinistro, Diego rischia pure col rovescio lungo linea trovando l’angolo scoperto ed alcuni buoni vincenti. Napolitano è bravo nello schema servizio esterno da destra, rovescio cross profondo, avanza e chiude; o nel gestire gli scambi tenendo una posizione centrale, facendo correre il rivale e provocandone l’errore dopo 5-6 colpi entrando nel suo rovescio. Schwartzman serve con buone percentuali di prime, quasi sempre esterne per aprire l’angolo; Napolitano cerca di più il centro da destra e l’esterno da sinistra, per scansare il dritto del rivale. Dal quinto game sale l’intensità degli scambi, colpi più profondi da parte di entrambi, meno vincenti ma errori provocati dal forcing di chi tiene l’iniziativa. I game scorrono veloci, chi è alla risposta non riesce ad invertire l’inerzia.

La prima scossa arriva nell’ottavo game. Napolitano alla battuta, ma Schwartzman entra deciso nello scambio, e mette l’azzurro in difesa. Troppo alte e corte le sue parabole, preda dell’argentino, veloce ad entrare. Stefano sbaglia una smorzata, si fa infilare da un rovescio lungo linea improvviso. 15-40, prime palle break concesse. Out un dritto aggressivo di Diego sulla prima, ma l’argentino è bravissimo a trovare un passante cross stretto di dritto, a punire l’attacco nemmeno malvagio di Stefano. Break Schwartzman, avanti 5-3 a servire per il primo set. Ci prova Napolitano, approfitta anche di un doppio fallo e sale 15-30, ma Schwartzman picchia duro da destra, sempre molto veloce coi piedi a trovare il miglior posizionamento. Si lotta ai vantaggi, ma chiude 6-3 Schwartzman, un set molto equilibrato, deciso dall’unico break nell’ottavo game e dall’ottimo rendimento dell’argentino col dritto.

Secondo set. Napolitano al servizio, accusa il primo set ceduto. La prima non va, e nemmeno il dritto lo assiste. Schwartzman punisce un attacco troppo morbido, 0-30 e 0-40, 3 palle break immediate per Diego. Le cancella con buoni servizi, e ritrova buon ritmo col rovescio. 5 punti di fila gli valgono il primo game, 1-0, ed è molto aggressivo alla risposta. Sul 30 pari Schwartzman tenta una smorzata che muore in rete, palla break per Stefano. Servizio e gran rovescio lungo linea, bravo Diego a non dare chance all’azzurro. Napolitano insiste, gran dritto in risposta, e seconda palla break. Un bel dritto in avanzamento lungo linea salva Schwartzman. C’è lotta, ed anche discreta qualità in questa fase. Il pressing di Stefano vale la terza palla break, ma se la gioca malissimo, pigro nel cercare un rovescio di scambio che muore in rete. Altra risposta cross ficcante, quarta palla break…ma ancora servizio e dritto a chiudere di Diego. Schwartzman si salva, 1 pari. Troppe chance per Stefano, accusa il colpo, e sbaglia nel terzo game una smorzata ed un rovescio banale… 0-40, tre palle break per l’argentino. Converte la seconda, trovando ancora un bel rovescio lungo linea, a pizzicare l’angolo aperto. Break Schwartzman, avanti 2-1, ed avanti anche tatticamente a sfruttare il momento e dare pressione al biellese, che però non cede. Si va ai vantaggi, ci prova Stefano ma gli esce di poco una bella accelerazione. La chance di break arriva lo stesso, ed il break arriva! Doppio fallo Schwartzman, finalmente Stefano strappa il servizio dopo molte occasioni. 2 pari e via 3-2 Napolitano, di nuovo avanti nel set. Continua a spingere Napolitano, Schwartzman adesso è più incerto, anche col dritto. 15-30 e 30-40, palla break per l’azzurro. Se la gioca alla grande, risposta cross stretta, bellissima, ingestibile. 4-2 Napolitano. Schwartzman reagisce, la prima di Stefano scompare… Qua forse l’azzurro ha perso davvero il match. 0-40, tre immediate chance per l’argentino. Finalmente la smorzata del biellese è vincente, dopo alcuni tentativi errati; il rovescio funziona, ma niente può contro un dritto carico e lunghissimo del rivale, a pizzicare l’angolo scoperto. Break Schwartzman, 4-3 e quindi 4 pari. Tutto da rifare, la lotta continua. Bravo Napolitano a tenere un buon turno di servizio in un momento delicato, avanti 5-4, adesso la pressione è su Schwartzman, e l’avverte. Doppio fallo, scivola 15-30, a due punti dal set Stefano. Qua forse doveva lasciare andare il braccio, attaccare subito… invece si scambia. C’è lotta, un paio di buone prime aiutano Diego, per il 5 pari. Serve Napolitano, sale 30-0 ma si incarta con un paio di errori nello scambio. 30-40 e delicatissima palla break… La prima non va, tenta un “folle” serve and volley su di una seconda molto esterna, ma Schwartzman è attento e passa cross. Break Schwartzman, 6-5, va a servire per chiudere il secondo set. Napolitano ci prova ancora, spinge, ma non trema il braccio di Diego. Chiude con un dritto da tre quarti campo, 7-5, avanti di due set. Un peccato per Napolitano, che aveva rimontato e s’era portato avanti, in quel momento doveva aver la forza per tenere, far sentire la propria presenza in campo.

Terzo set, Napolitano alla battuta, non inizia bene. La prima non gira, il dritto è corto. Crolla 15-40, momento da allarme rosso. Tiene lo scambio, lo aiuta Schwartzman con un paio di errori per lui banali. Il primo doppio fallo del match costa a Stefano un’altra palla break, si salva con la prima. Tiene il servizio, 1-0 avanti. Schwartzman però adesso è più padrone del campo, staziona con i piedi vicini alla riga di fondo e conduce gli scambi col dritto, preciso e potente. Sale 1 pari e continua a pungere da destra, 0-30. Stefano risponde bene, attacca e chiude di volo, 30 pari. Schwartzman entra in campo alla prima palla più corta nello scambio, procurandosi un’altra palla break. Bravo Stefano, non cede e la cancella. 2-1 Napolitano. Schwartzman impatta 2 pari e trova un tennis favoloso nel quinto game, offensivo, preciso, vincente (splendido il lob). Napolitano accusa il momento, sotto 0-40 tira un servizio modesto, preda dello sventaglio di Diego, vincente. Break Schwartzman, avanti 3-2 e servizio. E’ la spallata definitiva al match, l’argentino non arresta la sua spinta in progressione, molto sicuro e preciso. Consolida il break per il 4-2, fa correre Napolitano tenendo l’iniziativa già dalla risposta (il servizio di Stefano è meno continuo, calata la percentuale di prime). L’azzurro prova a toccare la palla, ma Schwartzman è veloce a correre in avanti e chiudere. 15-40, quasi due match point per il sudamericano (ben 19 palle break ottenute nel match). Si difende Stefano, ma nel tentativo di uscire dallo scambio un dritto gli esce largo. Altro Break per Schwartzman, avanti 5-2, ad un game dal terzo turno di Roland Garros 2017. Quando il film sembra ai titoli di coda, il colpo di coda lo tira l’azzurro, che libera il braccio e trova tre pallate vincenti. 0-40, tre chance per allungare il match. E’ solo un attimo, Schwartzman ritrova profondità, lascia partire ancora quel rovescio lungo linea che ha fatto “malissimo” a Stefano per tutto il match. L’ennesimo drittone a sventaglio vincente gli vale il match point. Chiude con un attacco perentorio, vince in tre set accedendo per la prima volta al terzo turno dello Slam rosso.

Grande successo per Schwartzman, tennista esploso tardi ma dotato di buoni mezzi; ma applausi anche a Stefano Napolitano, che ha vissuto due settimane splendide, in cui ha non solo vinto ma scoperto di possedere un livello di gioco importante. Dovrà continuare su questa strada, limando i tanti difetti del suo tennis, per tornare l’anno prossimo a Parigi ancora più forte. Magari con un posto nel main draw senza passare per le “quali”. Questo potrebbe essere un obiettivo concreto per lui.

Marco Mazzoni

@marcomazz

La partita punto per punto



GS Roland Garros S. Napolitano S. Napolitano 3 5 2 D. Schwartzman D. Schwartzman 6 7 6 Vincitore: D. Schwartzman Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 D. Schwartzman 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 S. Napolitano 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 S. Napolitano 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 S. Napolitano 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 S. Napolitano 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 D. Schwartzman 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 S. Napolitano 15-0 15-15 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 D. Schwartzman 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-4 → 5-5 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 5-4 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 S. Napolitano 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 4-3 D. Schwartzman 0-15 15-15 15-30 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 D. Schwartzman 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-2 → 2-2 S. Napolitano 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 D. Schwartzman 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Napolitano 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Schwartzman 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 S. Napolitano 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Schwartzman 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Schwartzman 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

S. Napolitano – D. Schwartzman

3 Aces 2

1 Doubles Faults 4

20 Winners 50

24 Unforced Errors 39

12/25 (48%) Net Points Won 13/15 (87%)

59% 1st Serves In 63%

32/51 (63%) 1st Serve Points Won 51/69 (74%)

14/35 (40%) 2nd Serve Points Won 18/40 (45%)

12/18 (67%) Break Points Saved 9/11 (82%)

58/109 (53%) 1st Return Pts Won 54/86 (63%)

22/40 (55%) 2nd Return Pts Won 21/35 (60%)

2/11 (18%) Break Points Won 6/18 (33%)

46/86 (53%) Total Service Pts Won 69/109 (63%)

40/109 (37%) Total Return Pts Won 40/86 (47%)

86/195 (44%) Total Points Won 109/195 (56%)

128 mins Duration 128 mins