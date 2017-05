Bolelli liquida Mahut in tre rapidi set e si regala un secondo turno al Roland Garros contro Dominic Thiem

Rapida vittoria per Simone Bolelli al primo turno al Roland Garros (€ 33.500.000, terra).

L’azzurro ha superato il francese Nicolas Mahut, 35 anni, Nr. 48 Atp, con il punteggio di 6-4 6-2 6-2 in un’ora e 49 minuti di gioco.

Al prossimo turno trova uno dei favoriti alla vittoria finale, il forte austriaco Thiem.

Due qualificati azzurri al secondo turno, che bel lunedi! Bolelli sbriga la pratica Mahut in maniera decisa, sicura e rapida. Si pensava potesse vincere ma nessuno si aspettava di vedere un tennis così solido e regolare da parte del tennista bolognese. Bene cosiì!

Ecco il dettaglio del match.

Primo set: partenza equilibrata, con i due tennisti che si equivalgono e tengono saldamente i propri turni di servizio.

La svolta avviene a metà set, con tre giochi consecutivi conditi da altrettanti break.

Passa Simone al quinto game, rintuzza l’allungo Mahut il gioco successivo, nuovo break decisivo per Bolelli nel settimo game.

L’azzurro sembra in completo controllo del parziale ma sul set point si inceppa: dapprima vede Mahut operare una gran risposta e annullargli la prima palla utile, successivamente cestina un set point con un diritto out.

Gli viene fortunatamente in aiuto il transalpino che, con due gratuiti consecutivi di rovescio, consegna il set all’azzurro.

E’ 6-4 per Bolelli in 38 minuti di gioco.

Secondo set: gioca bene Simone mentre il gioco del suo avversario sembra patire la superficie.

Il terzo gioco è il crocevia del set ed è una grande battaglia. Bolelli sale 0-40, si vede annullare le tre palle break ma è bravo a non cedere. Al quinto tentativo passa e indirizza l’incontro.

E’ un break fondamentale perché l’italiano al servizio è perfetto e non concede nulla al transalpino.

Il break nel settimo gioco è un punto esclamativo su un set già chiuso; nel gioco successivo, infatti, al servizio per il parziale, il tennista bolognese non trema, tiene a zero il turno di battuta e si porta così avanti due set a zero.

E’ 6-2 per Bolelli in 35 minuti di gioco.

Terzo set: Mahut entra in campo per tentare il tutto per tutto ma riesce solo a procurarsi una palla break (ben annullata da Bolelli nel secondo gioco).

Il gioco successivo Simone passa e chiude ogni discorso. L’azzurro sale 0-40, si vede annullare due palle break ma concretizza la terza. E’ il break decisivo.

Il francese non ne ha più, anzi, soffre tremendamente a ogni turno di servizio. E’ così che, anche nel quinto gioco, si assiste al break azzurro, break che fa salire Bolelli sul 4-1.

Si aspetta solo la fine del match. Mahut, spinto dal pubblico di casa, riesce ad annullare due match point sul proprio servizio ma nulla può nell’ottavo gioco.

Simone va al servizio per chiudere ogni discorso e non fallisce. Turno di battuta tenuto a zero e 6-2 per l’azzurro in 36 minuti di gioco.

La partita punto per punto



GS Roland Garros S. Bolelli S. Bolelli 6 6 6 N. Mahut N. Mahut 4 2 2 Vincitore: S. Bolelli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 S. Bolelli 15-0 ace 30-0 40-0 5-2 → 6-2 N. Mahut 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-1 → 5-2 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 N. Mahut 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 N. Mahut 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 N. Mahut 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 N. Mahut 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 4-2 → 5-2 S. Bolelli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 N. Mahut 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-1 → 3-2 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 N. Mahut 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Mahut 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 N. Mahut 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 N. Mahut 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 N. Mahut 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 N. Mahut 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Mahut 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Davide Sala