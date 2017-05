Challenger Mestre: Viola, Quinzi e Ocleppo out ai quarti di finale

Julian Ocleppo si ferma ai quarti di finale nel torneo challenger di Mestre.

Il 19enne piemontese (n. 689 Atp), in gara con una wild card, ha ceduto con un doppio 75, in un’ora e 37 minuti, al ceco Zdenek Kolar (n.290 Atp). Il ‘figlio d’arte’ può recriminare, in particolare, sul primo set quando ha servito sul 5-3 in suo favore, mancando poi nel game seguente 4 palle set.

Fuori ai quarti anche Gianluigi Quinzi (n. 237 Atp) che si è ritirato per un problema fisico contro l’australiano Blake Mott (n.246 del ranking mondiale e ottava testa di serie) e Matteo Viola (n. 378 Atp), superato dal portoghese Joao Domingues (n. 221 Atp) per 64 al terzo set.

Challenger Mestre | Terra | e43.000 – Quarti di Finale

Center Court – Ora italiana: 12:15 (ora locale: 12:15 pm)

1. Axel Michon vs Sebastian Ofner



CH Mestre Axel Michon Axel Michon 5 5 Sebastian Ofner Sebastian Ofner 7 7 Vincitore: S. OFNER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Ofner 15-0 40-0 5-6 → 5-7 A. Michon 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 S. Ofner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 A. Michon 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 A. Michon 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 2-3 → 3-3 A. Michon 0-15 df 0-30 0-40 2-2 → 2-3 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Michon 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Michon 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-6 → 5-7 A. Michon 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 S. Ofner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Michon 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 S. Ofner 15-0 15-15 15-30 df 4-3 → 5-3 A. Michon 15-0 30-0 3-3 → 4-3 S. Ofner 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 A. Michon 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 1-3 → 2-3 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Michon 0-15 15-15 15-30 30-40 1-1 → 1-2 S. Ofner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 A. Michon 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. Zdenek Kolar vs [WC] Julian Ocleppo



CH Mestre Zdenek Kolar Zdenek Kolar 7 7 Julian Ocleppo Julian Ocleppo 5 5 Vincitore: Z. KOLAR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Z. Kolar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 J. Ocleppo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Z. Kolar 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 J. Ocleppo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Z. Kolar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 J. Ocleppo 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Z. Kolar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-2 → 3-3 J. Ocleppo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Z. Kolar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Ocleppo 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 Z. Kolar 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Ocleppo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Z. Kolar 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 J. Ocleppo 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Z. Kolar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 J. Ocleppo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Z. Kolar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 J. Ocleppo 15-0 30-0 40-15 3-3 → 3-4 Z. Kolar 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 J. Ocleppo 15-0 30-0 40-15 3-1 → 3-2 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 J. Ocleppo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A df 1-1 → 2-1 Z. Kolar 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 J. Ocleppo 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. [WC] Matteo Viola vs [2] Joao Domingues (non prima ore: 17:00)



CH Mestre Matteo Viola Matteo Viola 0 6 4 Joao Domingues [2] Joao Domingues [2] 6 2 6 Vincitore: J. DOMINGUES Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Domingues 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Viola 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-5 → 4-5 J. Domingues 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 M. Viola 15-0 30-0 2-4 → 3-4 J. Domingues 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Viola 15-0 30-0 30-15 30-30 1-3 → 2-3 J. Domingues 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Viola 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Domingues 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 M. Viola 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Domingues 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 M. Viola 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 J. Domingues 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-2 → 4-2 M. Viola 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 J. Domingues 15-0 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 1-2 → 2-2 M. Viola 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 J. Domingues 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Viola 15-0 15-15 30-15 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 J. Domingues 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-5 → 0-6 M. Viola 0-15 0-30 0-40 0-4 → 0-5 J. Domingues 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 0-3 → 0-4 M. Viola 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 J. Domingues 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 M. Viola 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Court 3 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [1] Julian Knowle / Igor Zelenay vs Sekou Bangoura / Ben Mclachlan



CH Mestre Julian Knowle / Igor Zelenay [1] Julian Knowle / Igor Zelenay [1] 4 6 10 Sekou Bangoura / Ben Mclachlan Sekou Bangoura / Ben Mclachlan 6 1 6 Vincitori: KNOWLE / ZELENAY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 S. Bangoura / Mclachlan 1-0 1-1 2-1 2-2 3-2 3-3 3-4 3-5 4-5 4-6 4-7 5-7 5-8 5-9 6-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Knowle / Zelenay 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 S. Bangoura / Mclachlan 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 J. Knowle / Zelenay 0-15 15-15 30-15 ace 3-1 → 4-1 S. Bangoura / Mclachlan 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 J. Knowle / Zelenay 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 S. Bangoura / Mclachlan 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 J. Knowle / Zelenay 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Bangoura / Mclachlan 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-5 → 4-6 J. Knowle / Zelenay 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 S. Bangoura / Mclachlan 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Knowle / Zelenay 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 S. Bangoura / Mclachlan 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Knowle / Zelenay 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 S. Bangoura / Mclachlan 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 J. Knowle / Zelenay 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 S. Bangoura / Mclachlan 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Knowle / Zelenay 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [3] Guillermo Duran / Fabricio Neis vs [2] Ken Skupski / Neal Skupski (non prima ore: 15:00)



CH Mestre Guillermo Duran / Fabricio Neis [3] Guillermo Duran / Fabricio Neis [3] 3 6 Ken Skupski / Neal Skupski [2] Ken Skupski / Neal Skupski [2] 6 7 Vincitori: SKUPSKI / SKUPSKI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 K. Skupski / Skupski 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 6-5 → 6-6 G. Duran / Neis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 K. Skupski / Skupski 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-4 → 5-5 G. Duran / Neis 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 K. Skupski / Skupski 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 G. Duran / Neis 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 4-3 K. Skupski / Skupski 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-2 → 3-3 G. Duran / Neis 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 K. Skupski / Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 G. Duran / Neis 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Skupski / Skupski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 G. Duran / Neis 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 K. Skupski / Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 G. Duran / Neis 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 K. Skupski / Skupski 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 G. Duran / Neis 0-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 K. Skupski / Skupski 40-0 1-3 → 1-4 G. Duran / Neis 0-15 0-30 0-40 df 15-40 ace 1-2 → 1-3 K. Skupski / Skupski 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 G. Duran / Neis 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 0-1 → 1-1 K. Skupski / Skupski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. [8] Blake Mott vs [Q] Gianluigi Quinzi (non prima ore: 17:00)