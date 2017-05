Roland Garros: Concluso il sorteggio dei tabelloni principale. Nadal sfiderà Paire al primo turno

Oggi alle ore 12 ci sarà il sorteggio dei tabelloni principali del singolare maschile e femminile del torneo del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grand Slam.

Scriveremo in questa pagina gli accoppiamenti dei giocatori italiani e gli accoppiamenti dei Big.

Sorteggio Italiani

(28) Fabio Fognini vs Frances Tiafoe

Andreas Seppi vs Qualificato

Paolo Lorenzi vs Ricardas Berankis

(Q) Simone Bolelli vs ? (nel pomeriggio si scoprirà con chi giocherà)

(Q) Stefano Napolitano vs (nel pomeriggio si scoprirà con chi giocherà)

Main Draw – Maschile





Sorteggio Italiane

(31) Roberta Vinci vs Monica Puig

Francesca Schiavone vs (4) Garbine Muguruza

Camila Giorgi vs Oceane Dodin

Sara Errani vs ?

Main Draw – Femminile









Con chi giocheranno al primo turno i Big

[1] Kerber vs Makarova

[2] Ka.Pliskova vs Zheng

[3] Halep vs Cepelova

[4] Muguruza vs Schiavone

Kvitova vs. Boserup

Keys vs. Barty

(1) Murray vs Kuzntesov

Gulbis-Cilic

Nadal vs Paire

A.Zverev vs. Verdasco

Monfils vs. Brown