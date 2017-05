Future Frascati: Tre azzurri ai quarti di finale

Il torneo future del NCC Frascati (15.000$) comincia a entrare nella sua fase calda con la disputa dei quarti di finale a cui sono approdati tre italiani Adelchi Virgili che affronterà il russo Avidzba , il reatino Riccardo Balzerani a cui è toccato il croato Galovic e Andrea Vavaasori che avrà il compito più duro contro l’australiano Alex Bolt. Gli ottavi di finale della parte alta del tabellone si sono completati oggi e hanno visto il facile successo del mancino australiano Alex Bolt sul romano Marco Miceli. Troppo il divario tra i due . Ricordiamo che Bolt è stato n°164 delle classifiche ATP . Ha vinto in carriera già ben 3 tornei come questo più 1 challenger in Cina nel 2014 quando raggiunse la sua miglior classifica. Nel 2016 si è preso quasi un anno di pausa ed ora sta cercando di risalire la china e le qualità non gli mancano. Molto forte anche in doppio dove ha vinto ben 11 tornei tra cui uno in coppia con Kyrgios. Passa il turno anche il piemontese Andrea Vavassori , 22 anni che ha superato non senza difficoltà Gianluca Di Nicola mentre disco rosso per Pasquale De Giorgio contro l’ecuadoriano Escobar . Prosegue il cammino del n°1 del torneo l’argentino Andrea Collarini che ha dovuto sudare a lungo contro l’australiano Kubler.

Risultati

Ottavi : Bolt (Aus) b Miceli (Ita) 6/3 6/1;Vavassori (Ita) b Di Nicola (Ita) 6/4 7/6 (4);Escobar (Ecu) b De Giorgio (Ita) 62 61 ; Collarini (Arg) b Kubler (Aus) 6/4 7/6 (7).