Alexander Zverev: è nata una stella?

Il 2017 è senza dubbio l’anno della consacrazione di Alexander Zverev, punta di diamante della NextGen tennistica che a Roma ha messo la ciliegina sulla torta a una stagione già pienamente positiva: agli Internazionali d’Italia Zverev porta a casa il primo Masters1000 della carriera, entra in top10 e lancia un chiaro messaggio a quella FabGen che di mollare i piani alti della classifica proprio non ne vuole sentire parlare.

In finale ha annichilito Djokovic ma è tutto il torneo che è stato giocato ad altissimi livelli: Zverev a Roma ha confermato ciò che in molti già “sospettavano”, dimostrandosi pronto per un circuito ATP da vivere da assoluto protagonista. Terzo titolo del 2017 (4 in totale), dopo Montpellier e Monaco di Baviera, con uno score attuale di 29W/10L che può e deve essere ulteriormente migliorato.

Aspettavamo il grande acuto di un giocatore che sparigliasse le carte e le gerarchie del tennis maschile, alcuni puntavano sull’exploit di Nick Kyrgios mentre altri andavano più sul sicuro aspettando una vittoria di prestigio su terra battuta dell’austriaco Dominic Thiem: a Roma è invece arrivato il grido del più giovane dei fratelli Zverev, il piccolo di casa (è classe ’97…), il chiaro e lampante esempio di tennista completo del futuro. Alexander non sembra avere infatti punti deboli, dotato di ottimi fondamentali e di una buona mobilità (apprezzabile data la sua altezza di quasi 2 metri), doti che abbinate a una solidità psicologica invidiabile (non solo per i tennisti della sua età…) gli prospettano una carriera da possibile numero 1 e un presente da star della racchetta…perché di questo stiamo parlando, la nascita già certificata di una stella del tennis mondiale.

È divertente osservare come spesso ci siamo fermati in questi anni a immaginare la rivalità degli anni a venire fra Zverev e Kyrgios, pensando a un nuovo duopolio del tennis in pieno stile Federer versus Nadal ma se smettiamo di pensare solo per un momento a tale contesa (chissà perché è ciò che più stuzzica la fantasia del tifoso di tennis…) e ci concentriamo solo sul tennis del tedesco, potremmo vedere chiaramente un tennis senza punti deboli, capace di far bene su qualsiasi superficie, testa e mezzi fisici incredibili che vanno a braccetto e che senza deviazioni di percorso improvvise e inattese dovrebbero portare il “tedeschino” sempre più in alto.

Ciò che manca adesso a Zverev è un risultato di prestigio a livello Slam: il terzo turno raggiunto quest’anno a Melbourne ha solo eguagliato quello di Parigi e Wimbledon dell’anno passato, un traguardo che sicuramente Zverev vorrà migliorare già a partire dei prossimi imminenti appuntamenti. D’altronde, chi crede che non ne abbia le capacità? Possiamo già considerarlo come un candidato al successo al Roland Garros? Dopo Roma non sembra più un’eresia…

Alessandro Orecchio