Combined Roma: Il programma delle Finali

CENTRALE – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [6] Simona Halep vs [8] Elina Svitolina

2. [16] Alexander Zverev vs [2] Novak Djokovic (non prima ore: 16:00)

PIETRANGELI – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [1] Ekaterina Makarova / Elena Vesnina vs [2] Yung-Jan Chan / Martina Hingis

2. [8] Ivan Dodig / Marcel Granollers vs [4] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut OR [2] Bob Bryan / Mike Bryan (non prima ore: 14:00)