Dal Foro Italico: Le dichiarazioni di Nadal e Thiem (Video)

Thiem : “E’ un gran risultato perché lui non ti da mai punti facili, anche se è normale che fosse un po’ stanco, alla fine ho avuto qualche problema negli ultimi turni servizio ma lui è un grande agonista e non molla mai. I miei progressi maggiori? Sono migliorato molto al servizio ed alla risposta sono stato più aggressivo. Il campo qui è più lento di Madrid ma più veloce di Monte-Carlo.

Sono molto felice per Zverev, che a 20anni è in semifinale: quest’anno ci sono molti più giocatori in grado di arrivare in fondo nei tornei”.

Nadal : “lui ha giocato davvero bene. Non posso che fargli i complimenti perché stavolta è stato migliore di me. Ha giocato lungo, è stato molto aggressivo, ha colpito davvero forte ed ha giocato con grande intensità. L’out del campo è forse un po’ più piccolo rispetto ad altri e questo agevola i giocatori con un gran servizio e che giocano in modo aggressivo.

Io non ho giocato il mio tennis migliore, questo è vero. Ho giocato molto nelle ultime settimane e non puoi sempre essere al massimo quando i tornei sono così ravvicinati. E se sei sfortunato in una giornata non esaltante per te il tuo avversario gioca alla grande. Così domani sarò a Maiorca o a giocare a golf o a fare qualsiasi altra cosa.

I tornei che ho giocato nelle ultime settimane non li ho giocati per preparare il Roland Garros ma perché erano appuntamenti importanti ed emozionanti per me. Ad ogni modo spero di essere pronto per giocare il mio miglior tennis a Parigi”.