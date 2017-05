Del Potro, il rovescio della medaglia (di Marco Mazzoni)

Roma o Baires? Ore 18.15 circa, la luce di un sole quasi estivo inizia a giocare con la sagoma del Monte Mario, dando vita a ombre e suggestioni, mentre il pubblico sul Pietrangeli, in un moto spontaneo, crescente e travolgente, inizia ad intonare un “Olé Olé Delpooooo”. Roma o Baires, in fondo che importa… “Palito” è seduto, armeggia la sua attrezzatura prima del riscaldamento, ma non riesce a trattenere un vistoso sorriso di fronte a questa improvvisa ed imprevista ondata di affetto. Come a casa… Sventolano anche un paio di bandiere albicelesti, ma quello è un dettaglio. Il fatto è un altro. E’ il constatare come i veri appassionati del gioco, quelli che se ne stanno con pazienza ad aspettare un buon posto sul campo delle statue, uno dei più belli e suggestivi del mondo, abbiano accolto con entusiasmo questo grande e sfortunato giocatore. Non ha mai vinto a Roma, non ha un legame particolare con l’Italia, eppure c’è un filo sottile che lo rende vicino a molti amanti della racchetta. Sarà quella aria disincantata, quell’andatura un po’ così… Sarà quel dritto, tanto potente quanto elegante nel suo portamento classico, agli antipodi dai movimenti “arrocchettati” dei (troppi) toppatori che hanno invaso il tour, uno uguale all’altro o quasi. No. Del Potro è differente. La sua storia è differente. Un potenziale enorme, un exploit clamoroso a NYC, e poi tanto, troppo buio. Infortuni continui, addirittura depressione si è mormorato. Sicuro tanta, tantissima sfortuna che l’ha portato ad un passo dal ritiro un paio d’anni fa, quando tutto ormai pareva finito. Invece lui, testa dura e grande cuore pulsante per il nostro sport, ha resistito. E’ ripartito piano, pianissimo, giocando solo da un lato, senza mai forzare. Poi ha inserito anche la battuta, poi qualche timido rovescio. E’ tornato in punta di piedi, quasi nell’indifferenza, perché giocando così “non ce la può fare”. Errore. Quel grande cuore e quell’enorme talento hanno infranto quel che pareva impossibile. Ha giocato e vinto grandi partite, combattuto ancora battaglie e vinto lo scorso dicembre la prima Davis per il suo paese. Un po’ di pausa, e rieccolo a combattere, fin dai turni perchè la classifica è ancora bassina, e in questo mondo nessuno ti regala niente. Diverse sconfitte nei primi giorni dei tornei, ma se ti vai a vedere i suoi sorteggi, beh, mica fortunato. Basta vedere questo tabellone romano: esordio vs Dimitrov (e gradissimo match!), poi l’emergente Edmund, quindi ieri Nishikori. La partita Delpo l’ha vinta, con qualità e carattere, tanto da regalarsi oggi il prime time serale contro Djokovic. Partita intrigante se mai ce n’è una in questo momento della stagione. Sarà un banco di prova importante per entrambi: per Novak, per riassaporare la sensazione di sentirsi vivo su di un campo da tennis, di sentirsi di nuovo Djokovic e non la sua controfigura; ma anche per Juan Martin, perché sembra sempre più pronto a tornare lassù, a giocarsi i grandi tornei. Ma serve vincere contro i Djokovic, contro i migliori dopo aver superato i primi insidiosi turni. Serve riuscire a tenere alto il livello, ed evitare quelle titubanze che ancora si porta dietro dai tantissimi momenti stop ed infortuni.

Oggi l’ho osservato con molta attenzione, da bordo campo, traendone sensazioni contrastanti. Nella sua prestazione contro un Nishikori in ripresa, ho colto molti momenti del miglior Delpo, ma anche fasi in cui è necessario uno scatto deciso di crescita.

Il drittone fa ancora male, malissimo. Quando riesce ad anticipare con in piedi l’arrivo della palla, caricare e lasciar partire in scioltezza tutta la leva del suo braccio, beh, la palla schizza via dalle corde con una velocità e precisione eccezionale. L’impatto poi è sordo, pieno, profondo. Come l’affondo in un peso massimo, uno di quelli che non ti lascia scampo. Un gesto a suo modo bello, perché classico, diverso, quasi unico nel tour attuale, dove si gioca fin troppo col gomito e col polso, cercando rotazione e potenza, e non slanci d’altri tempi. Il servizio è tornato ad alto livello, anche se a mio modo di vedere lo lavora fin troppo. Ogni volta che s’è affidato alla soluzione più piatta cercando la massima velocità, Kei è andato in difficoltà, e la sua risposta è tra le migliori del tour. Eppure JMDP ha insistito fin troppo con i tagli, forse limitandosi. Possibile che abbia voluto non mettere in ritmo la risposta del nipponico, variando di più, ma in generale possedendo quella prima e quel potenziale di accelerazione, lo sfrutterei al massimo.

Dove stanno i punti “dolenti”? Ovviamente sul lato sinistro, quello debilitato dall’ultimo e grave infortunio al polso. Evidente come Delpo carichi poco il colpo, esegue uno swing bimane coperto di pura opposizione, andando a cercare un impatto pulito, ben davanti al corpo e con il miglior timing possibile per trarre al massimo la potenza della palla incidente. Anche la chiusura è timida, per cercare di non forzare mai uno strappo, una stecca, un movimento fuori asse che possa in qualche modo sottoporre i tendini ad uno stress improvviso e pericoloso. Eppure in alcuni momenti, quelli più caldi del finale del primo set, Juan Martin s’è anche liberato, tirando un paio di cross bimani più veloci, che hanno sorpreso il rivale, abituato ad una palla più lenta e centrale. Come se il gigante argentino stesse pian piano testando la sua capacità di resistenza e di tornare a martellare anche da sinistra. Dal suo rientro, ormai siamo abituati a vederlo tagliare il colpo sotto in modo sistematico. Un bel movimento, tatticamente anche interessante perché riesce a far galleggiare la palla molto lunga, togliendo ritmo e facendo indietreggiare l’avversario; però tutti sanno che, a meno di un taglio che si trasformi in vera rasoiata o improvvisa palla corta, se Delpo colpisce da sinistra non ti farà male. Tatticamente questo resta un limite enorme… insieme al fatto che per coprire questa debolezza, ha perso anche la miglior posizione in campo, quella che preferiva. Ha sempre amato spostarsi a governare lo scambio col dritto, e quindi trovare la botta a chiudere da sinistra, con l’inside out o un improvviso lungo linea da sinistra col dritto. Botte così violente da risultare spesso ingestibili per tutti. Da quando governa lo scambio col taglio, paradossalmente resta più centrale perché dopo averlo tirato torna subito al centro, molto più del passato. Questo potrebbe essere un punto a favore, ma attenzione: molti finivano per provare a stuzzicare l’angolo destro, facendolo correre sul dritto. Come si dice dalle mie parti, così si “invita il matto alle sassate”, ossia JMDP si scaraventava verso destra mulinando i suoi miglior dritti cross, di una potenza e precisione devastanti. Chiedere a mr. Roger Federer, che nella Finale di Flushing si prese tante di quelle sberle dal cross di dritto in corsa dell’argentino da uscirne tramortito e sconfitto. E come lui, tanti altri. La sensazione è che per per coprire un punto di reale debolezza abbia anche un tantino snaturato il suo miglior gioco e la posizione in campo. Il tennis di un campione non è mai statico, si evolve, per tanti fattori, come può essere anche un infortunio. E Delpo è stato bravo a lavorare nei mesi “off” e tornare con un game plan concreto ed efficace. Certo che la speranza è quella di ritrovare il miglior Delpo, perché quando riesce a giocare al meglio – in salute – un grande tennis è quasi sempre assicurato, come lo spettacolo. La speranza è che anche Novak possa salire di livello, che il match di stasera possa regalarci grandi emozioni. E magari anche due veri rivali per Rafa al Foro, ed al Bois de Boulogne.

Dal Foro Italico,

Marco Mazzoni

@marcomazz