Alexander Zverev: “Fabio Fognini è un tennista molto divertente da guardare ed un bravo ragazzo. Con lui ho un grande rapporto.

Non sono molto Sorpreso di questi. So quello che ho fatto nell’off season, so quanto ho lavorato duro al di là degli occhi di tutti. Ma è una grande sensazione sapere che sto giocando così bene e che posso giocarmela con i migliori giocatori e che posso raggiungere le fasi finali dei grandi tornei.”