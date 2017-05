Masters 1000 Roma: Fognini da sogno! Annichilisce il n.1 Andy Murray con un tennis stellare, il migliore mai giocato da Fabio al Foro Italico (di M. Mazzoni)

Fognini si regala una di quelle serate che segnano una carriera, che non potrà mai dimenticare, insieme a tutti gli appassionati italiani della racchetta. Finalmente il Centrale del Foro Italico, stadio mai davvero “amico” di Fabio, ha ammirato il miglior tennis dell’azzurro. Un tennis stellare, grazie a cui ha sconfitto nettamente il n.1 del mondo Murray. Vittoria secca, limpida, totale, che poteva esser ancor più netta se non si fosse disunito per 3 minuti al momento di chiudere per il match. Poco male. Si era visto un gran bel “Fogna” la settimana scorsa vs. Nadal, e si pensava che potesse farcela contro un Murray tutt’altro che in forma. Nessuno, forse nemmeno lui, poteva immaginare di portare in campo un tennis così bello, efficace, intenso, vincente. Sicuramente è la miglior prestazione del ligure nel nostro grande torneo, ma è una delle migliori della sua intera carriera. Superiore anche alla vittoria vs. Andy in Davis a Napoli, perché quel Murray non era n.1, non veniva da un bel momento, e non c’era la pressione del giocare sul Centrale di Roma, dove poche edizioni fa uscì sotto una ondata di fischi per una prestazione sconcertante. No, oggi Roma ha salutato il suo miglior giocatore (il migliore dai tempi degli “Eroi” della Davis 1976) ammirandone un tennis bellissimo, e per una volta non effimero, non ballerino, ma anche continuo ed efficace. Questa la “novità” già vista anche a Miami. Fabio può tenere un livello tecnico straordinario e mantenerlo a lungo, anche contro i grandissimi avversari, tanto da impensierirli, e batterli.

E’ giusto sottolineare che Murray non sta passando un gran momento. Ha urlato al suo angolo più volte “non riesco a muovermi!”, ed in effetti è parso spesso in ritardo, lontano dalla riga di fondo, così tanto da autoescludersi dalla pugna. Però sarebbe ingiusto per Fognini attribuire più demeriti al rivale che meriti al suo eccellente tennis della serata.

Dove ha vinto il match? L’ha vinto totalmente, dominando ogni aspetto tecnico e fisico del match. E per una volta anche tattico. Fabio infatti ha approfittato dell’eccesso di passività del rivale prendendosi immediatamente l’inerzia del match. Fin dai primi punti ha governato lo scambio con un mix perfetto di drive lunghissimi e cambi di ritmo, “azzannando” il primo colpo più corto del rivale. La sue corde non hanno mai tremato, producendo palle molto più veloci di quelle dello scozzese. Velocissimo coi piedi e col pensiero, ha rubato tempo e spazio a Murray, ha cercato e trovato una progressione con angoli così secchi e con i piedi dentro al campo da non consentire una reazione efficace all’avversario. Tenendo l’iniziativa costantemente, ha dominato lo scambio dal centro, correndo poco e facendo sprintare Andy continuamente, castigandolo nell’angolo scoperto grazie ad accelerazioni fulminanti. Serata di grazia. In grande fiducia, tutti i colpi hanno funzionato alla grande, veloci, sicuri, precisi. Vincenti. Il tutto con una intensità e qualità che hanno annichilito la (flebile) resistenza del n.1 scozzese, travolto da ondate di accelerazioni superbe.

Nell’esaltare la prestazione maiuscola di Fognini, spiace vedere un Murray così dimesso. Non ha dato la sensazione fisica di poter reagire, non solo falloso ma poco intenso. Troppo corto nello scambio, timido nel prendere l’iniziativa, mai aggressivo. Un n.1 che sta vivendo un periodo nero, perderà i punti della vittoria 2016 al Foro, e soprattutto si avvia verso Parigi con una valanga di dubbi e nessuna certezza. Ecco la cronaca della splendida partita di stasera.

Si inizia con Murray al servizio ed un’atmosfera carica. Fognini scarica immediatamente la risposta, pizzicando la riga. Andy entra in ritmo, sale 40-30, ma arriva il primo cambio di ritmo di Fabio, un dritto splendido dal centro, imprendibile. Il dritto del n.1 invece fa cilecca, in rete. Palla break per l’azzurro, che però non riesce a sfiorare il gran servizio del rivale. Un taglio eccessivo di Andy scappa di poco largo, altra chance di break, ma Fabio sbaglia un rovescio di scambio. Il game è complesso, c’è lotta, si scambia in progressione, a buon ritmo. La terza palla break è quella buona: Fabio comanda, butta fuori campo Murray e lo punisce con una smorzata di dritto perfetta. Break Fognini, avanti 1-0. Il servizio dell’azzurro c’è: prime sicure, un Ace esterno sul 30-0. “Fogna” sale 2-0, in sicurezza. Murray si aggrappa alla battuta, visto che nello scambio stenta a contenere le accelerazioni ed i cambi di ritmo di Fognini. Soprattutto col rovescio Fabio sembra sentire benissimo la palla, concedendosi alcune soluzioni spettacolari ad alto rischio (come un’esecuzione al di una difficoltà inenarrabile). Sul 30 pari arriva male sulla palla, sbaglia e concede una palla per il doppio break. Ancora una gran prima lo salva, ma nello scambio va in difficoltà perché non prende iniziativa e non riesce a ribaltare il ritmo di Fabio. Un Fabio profondo già della risposta, molto preciso e assai propositivo. Un dritto cross favoloso gli procura la seconda chance di break del game. Arriva il break, il rovescio di Andy vola via. 3-0 Fognini, doppio break e soprattutto nettamente superiore la qualità ed intensità del suo tennis. Forte del vantaggio, Fabio cavalca il momento favorevole. Tutti i suoi colpi filano via veloci, sicuri. Servizio e dritto, cross di rovescio, un diluvio di qualità e bellezza sul Centrale del Foro Italico. 4-0 Fognini, monumentale. Murray, a fatica, muove lo score strappando il primo game. Prova ad entrare nel match allungando le traiettorie ed accettando di scambiare ad alto ritmo sulle diagonali, tanto da arrivare a palla break nel sesto game. Fabio non trema, comanda e chiude col dritto, da manuale. Un altro paio di “sberle” balisticamente splendide e via avanti 5-1. Resta in scia Murray, sale 2-5, Fognini va a servire per chiudere il primo set. In sicurezza serve, lascia partire il dritto, avanza a prendersi i punti, di forza. 40-0, tre set point. Un altro dritto inside out dal centro flirta con la riga, imprendibile. Murray, a testa bassa, subisce un 6-2 nettissimo sul piano tecnico. 15 vincenti e soli 5 errori per il miglior set mai giocato da Fognini al Foro Italico. Applausi.

Secondo set, Murray alla battuta, chiamato a dare un segnale, a giocare un tennis più intenso e degno del ruolo di n.1 e campione in carica. Servizio e dritto funzionano, tiene per la prima volta il game a zero, 1-0, avanti per la prima volta nel match. E’ un game delicato per Fabio, chiamato a non rilassarsi e tenere al massimo il suo livello. Sale 40-15, governando gli scambi dal centro, ed arriva il primo gran punto di Murray, un dritto improvviso, violento e preciso. Piccoli segnali di risveglio tecnico per lo scozzese… ma “Fogna” c’è. Alza la parabola, tiene lunghissime le traiettorie e chiude, in scioltezza, pizzicando l’angolo dove Andy non può arrivare. 1 pari.

Terzo game, la racchetta di Fognini vola, fende l’aria con una velocità e sicurezza straordinarie, trovando impatti maestosi, precisi e vincenti. I suoi piedi lo sostengono, corre veloce, anticipa la palla e cambia ritmo, trovando accelerazioni splendide. Due vincenti, uno più bello dell’altro lo portano 0-30, suona l’allarme rosso per Murray. Andy sente che è il momento di far salire il ritmo, di prendersi il rischio, di reagire al bombardamento. Sale 30 pari, e Fabio dopo una grande risposta spedisce in rete un’accelerazione di rovescio in contro piede che sarebbe stata vincente (campo aperto) e palla break. Si va ai vantaggi. Un nastro beffardo aiuta l’azzurro, arriva la palla break, ed il pubblico esplode, estasiato dal vedere – finalmente – il miglior Fognini sulle sponde del Tevere. La prima non entra… si scambia sulla diagonale di rovescio, ed è Andy a sbagliare col cambio in lungo linea. Break Fognini, avanti 2-1. Come nel primo set, il vantaggio esalta Fabio, che si produce in scatti sempre più veloci, accelerazioni sempre più precise, inclusi rischi balistici “folli” ma che gli riescono. Murray cerca di reagire, alza la parabola ma gioca molto dietro, troppo, aprendo il campo e sbagliando palle per lui non usuali. Manca di intensità, non è certamente il miglior Murray, ma non ha il tempo per imbastire una contromossa tattica a meno di non salire brutalmente nella velocità dei colpi ed avanzare la posizione in campo. L’azzurro consolida il break, 3-1, con il primo pugnetto verso il suo angolo; e resta “on fire”! Prima un passante incredibile giocato da fuori dal campo che trafigge il n.1, per il 15-30; quindi in progressione e totalmente decontratto entra in campo, chiudendo con un colpetto di polso. 15-40, doppia chance di doppio break, quasi un antipasto di k.o tecnico. La seconda è quella buona: Andy attacca ma è lento a coprire la rete, affossando una volee alta non facile. Break Fognini, avanti 4-1. Arriva il primo mini passaggio a vuoto di Fabio, due doppi falli… Concede una palla break sul 30-40. La annulla con una smorzata doc e va a prendersi, di forza, i punti che lo portano avanti 5-1, a quattro maledetti quindici dall’impresa, in questo stadio a lui mai veramente amico. Murray non batte ciglio, non reagisce, non impreca, è impalpabile in campo, e subisce l’ennesima mazzata da Fabio, che col dritto in avanzamento fa malissimo. Sale 0-30, a due punti dal match. Andy si aggrappa alla battuta, unico colpo che ha vagamente funzionato stasera. Si va ai vantaggi. Si salva per ora lo scozzese, sale 2-5. Il ligure va a servire per completare l’impresa, ed un minimo di tensione arriva nel braccio di Fabio. La prima non entra, il dritto scappa largo. 15-30 e doppio fallo! 15-40, due palle break per tenere in vita il match. Si gioca bene la prima, con calma; trova un rovescio spettacolare in lungo linea per annullare la seconda, prendendosi un gran rischio. Parità, a due punti dal match nuovamente. Un drive carico scappa lungo, di poco. Terza palla break per Andy. Si scambia ad alta intensità, Murray decide di lasciar correre le gambe e stare molto attento a non sbagliare, tanto che l’errore arriva, ma dalle corde di Fabio. Primo break per Murray, sale 3-5 e mette un po’ di pressione all’azzurro, che commette i primi veri errori gratuiti alla risposta. Un game quasi buttato da “Fogna”, ossigeno purissimo per il rivale, adesso davvero vicino sul 4-5 e per la prima volta “in partita”, ad un millimetro dal baratro. 1h e 31 minuti di tennis, Fognini torna a servire per il match, e non sembra così spavaldo come pochi minuti fa. Murray adesso corre, ringhia, cerca di far sentire la sua presenza in campo con drive più veloci. 0-15. Fabio lavora col dritto, 15 pari. Chiama out la palla nel terzo punto, prendendosi un gran rischio, ma l’arbitro conferma il segno “out”. 30-15. Per la terza volta Fabio a due punti dal match. Servizio esterno e palla corta immediata, perfetta. 40-15, due match point Fognini! Il pubblico esplode, l’aria è elettrica… Una gran prima esterna gli vale il game set and match! Fognini, 10 anni dopo Filo Volandri, supera il n.1 del mondo sul centrale del Foro Italico (casualmente con lo stesso score con cui il livornese sconfisse Roger!). Ma è molto più di una vittoria. E’ la conferma che Fabio Fognini può giocare un tennis stellare, da campione, da top10 e battere i top10. Anche a Roma. La dedica è tutta per Flavia, che tra poco lo renderà padre. La speranza è che questo Fognini non si fermi a questa impresa, ma continui a cavalcare il torneo. E Parigi è molto, molto vicina.

Marco Mazzoni

@marcomazz

La partita punto per punto



ATP Rome Andy Murray [1] Andy Murray [1] 2 4 Fabio Fognini Fabio Fognini 6 6 Vincitore: F. FOGNINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 F. Fognini 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 2-5 → 3-5 A. Murray 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 F. Fognini 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 A. Murray 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Murray 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Murray 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 A. Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 A. Murray 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-4 → 1-4 F. Fognini 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-3 → 0-4 A. Murray 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-1 → 0-2 A. Murray 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

A. Murray – F. Fognini

01:33:58

19 Vincenti 31

14 Errori 12

3 Aces 3

1 Double Faults 3

48% 1st Serve % 64%

23/32 (72%) 1st Serve Points Won 26/35 (74%)

13/35 (37%) 2nd Serve Points Won 11/20 (55%)

4/8 (50%) Break Points Saved 4/5 (80%)

9 Service Games Played 9

9/35 (26%) 1st Return Points Won 9/32 (28%)

9/20 (45%) 2nd Return Points Won 22/35 (63%)

1/5 (20%) Break Points Won 4/8 (50%)

9 Return Games Played 9

36/67 (54%) Total Service Points Won 37/55 (67%)

18/55 (33%) Total Return Points Won 31/67 (46%)

54/122 (44%) Total Points Won 68/122 (56%)

1 Ranking 29

30 Age 29

Glasgow, Scotland Birthplace Sanremo, Italy

London, England Residence Arma di Taggia, Italy

6’3″ (190 cm) Height 5’10” (177 cm)

185 lbs (84 kg) Weight 163 lbs (74 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2005 Turned Pro 2004

17/6 Year to Date Win/Loss 13/11

1 Year to Date Titles 0

45 Career Titles 4

$59,811,319 Career Prize Money $8,462,574