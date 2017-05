ITF Junior Prato: Maffei e Chiesa sugli scudi, forfait Piccinetti

Scattata l’edizione numero 25 del Torneo Internazionale Giovanile “Città di Prato”. Tanti gli azzurri usciti vittoriosi dalla prima giornata di main draw del torneo G2 in corso di svolgimento sulla terra battuta del circolo toscano.

TORNEO MASCHILE – Tanti italiani vittoriosi in questa prima giornata di main draw. Buona la prima per Guido Marson, prossimo avversario del n.4 Mattia Frinzi, e Nicolò Inserra, atteso dal numero due del seeding Alan Fernando Rubio Fierros.

Non sbagliano anche Marco Furlanetto e Samuele Ramazzotti, vincitori rispettivamente su Gian Marco Ortenzi e Gianluca Quinzi, fratello minore di Gianluigi, in questi giorni impegnato al Challenger di Roma Garden.

Maratone vincenti per Petreni ed Innocenti, che hanno avuto bisogno di tre set per avere la meglio dell’americano Boyer e dell’australiano Morogiannis.

Superano il primo turno Giulio Zeppieri, Federico Iannacone, Jannik Sinner, Michele Vianello ed Edoardo Cecere.

TORNEO FEMMINILE – Perde pedine importanti il tabellone femminile del torneo di Prato. Subito fuori all’esordio ben tre teste di serie: si tratta della colombiana Rico Garcia (numero 8, battuta da Monica Cappelletti 7-5 6-1), della tennista di Taipei Pei Hsuan Chen (numero 4, sconfitta dopo quattro ore di gioco da Rosanna Maffei 5-7 7-5 7-6) e di Fernanda Labrana (numero 2, fermata da Enola Chiesa col punteggio di 6-7 7-5 6-3).

Nella parte bassa del tabellone, restano in corsa solo due teste di serie, vale a dire la russa Pachkaleva, vittoriosa al debutto contro Giulia Carbonaro, e Naho Sato, che ancora non ha esordito (primo turno contro la lucky loser Chiara Bordo).

E’ arrivata, intanto, la notizia del ritiro di Lisa Piccinetti per un problema addominale. La giocatrice toscana, molto attesa dal pubblico di Prato, ha accusato il fastidio durante la finale persa a Salsomaggiore Terme contro Daniela Vismane.

Analizzando i risultati del giorno, da segnalare la vittoria in rimonta della rientrante Giulia Peoni, brava a non perdersi d’animo dopo un brutto primo set e ad eliminare la croata Zelic per 6-1 al terzo. Per lei, ora ci sarà il derby tricolore contro Rosanna Maffei.

Seconda sfida in pochi giorni fra Cocciaretto ed Hennemann: ad avere la meglio è, ancora una volta, la giocatrice italiana, che ha confermato la vittoria ottenuta a Salsomaggiore lasciando appena un gioco alla tennista svedese.

Esordio positivo per Martina Biagianti: 6-2 6-4 ai danni della statunitense Hu e prossimo match contro Daniela Vismane o Giulia La Rocca.

RISULTATI TORNEO MASCHILE:

Zeppieri (Ita) b. Battista (Ita) 63 63

Iannacone (Ita) b. Giuliano (Ita) 63 62

Anselmo (Fra) b. Liucci (Ita) 62 62

Innocenti (Ita) b. Morogiannis (Aus) 46 60 60

Kristensen (Den) b. Cobolli (Ita) 64 62

Marson (Ita) b. Ferreira (Bra) 61 60

Inserra (Ita) b. Tsitsipas (Gre) 64 62

Sinner (Ita) b. Grant (Ita) 63 76

Oliveira (Bra) b. Vidal (Ita) 62 63

Gimenez (Bra) b. Speziali (Ita) 60 62

Petreni (Ita) b. Boyer (Usa) 57 75 63

Bosancic (Aus) b. Trapani (Ita) 76 60

Ramazzotti (Ita) b. Quinzi (Ita) 61 62

Furlanetto (Ita) b. Ortenzi (Ita) 63 75

Vianello (Ita) b. Moroni (Ita) 76 61

Cecere (Ita) b. Eikadi (Egy) 64 61

RISULTATI TORNEO FEMMINILE:

Peoni (Ita) b. Zelic (Cro) 26 62 61

Biagianti (Ita) b. Hu (Usa) 62 64

Maffei (Ita) b. Chen (4,Tpe) 57 75 76

Cocciaretto (Ita) b. Hennemann (Swe) 61 60

Krznaric (Cro) b. Brancaccio (Ita) 75 46 62

Chiesa b. Labrana (2,Chi) 67 75 63

Pachkaleva (5,Rus) b. Carbonaro (Ita) 62 62

Cappelletti (Ita) b. Rico Garcia (8,Col) 76 61

Lorenzo Carini