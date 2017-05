Lorenzo Musetti e Lisa Piccinetti si fermano in finale a Salsomaggiore

Disco rosso per Lorenzo Musetti e Lisa Piccinetti nelle finali del torneo juniores di Salsomaggiore.

Il giocatore carrarese ha resistito un set alla maggior precisione e alla continuità di gioco del suo avversario. Sul 2 pari ha subito un break che non è più riuscito a recuperare. Chi si attendeva una reazione del nostro giocatore è rimasto profondamente deluso. Scoraggiato e incapace a sottrarsi alla ragnatela del suo rivale , Musetti è incorso in tutta una serie di errori non forzati . C’è anche da dire che Tseng ha un anno e un po’ di esperienza in più rispetto al nostro giocatore. Una brutta finale non cancella tuttavia l’ottimo torneo di Musetti e le sue indubbie possibilità future. Niente da fare anche per Lisa Piccinetti che in poco più di un’ora si è arresa ad una rivale più forte ,veloce negli spostamenti e con un ritmo superiore. Primo set senza storia poi la ragazza di Montepulciano ha provato a reagire risalendo da 1 a 3 a 3 pari per poi subire il break che le è costato la finale. Al termine non era molto afflitta anzi . C’ anche da dire che all’inizio del match Lisa ha sofferto di un piccolo risentimento agli addominali che forse ne ha impedito gli spostamenti laterali . Anche per lei comunque buoni margini di miglioramento rispetto allo scorso anno. Sempre ricca la premiazione con Matthias Haugh della Bayer e Daniela Isetti Assessore allo Sport di Salsomaggiore. Al vincitore Tseng oltre alle tradizionali coppe una wild card per il 15mila dollari del TC President di Parma consegnata da presidente del TC Salso , Simona Marziani.

Boys Finale : Tseng (Tpe) b Musetti (Ita) 64 60

Girls Finale : Vismane (Lat) b Piccinetti (Ita) 62 64.

Doppio Femminile Finale : Mareen-Novak (Bel-Slo) b La Rocca-Piccinetti 63 63

Doppio Maschile Finale : Forti-Frinzi (Ita) b Rubios Fierro (Mex) 64 63.