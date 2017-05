Diario di bordo da Salsomaggiore: day 3

Poco dopo le nove, a match già iniziati, arrivo al TC Salsomaggiore per la terza giornata del Torneo Internazionale Juniores.

Mi dirigo immediatamente sul Campo 3, dove Federica Sacco è sotto per 4-1 nel primo set contro Nika Radisic. Mi posiziono a poca distanza dai genitori di Federica e dal coach Lino Sorrentino, con l’obiettivo di riuscire a capire qualcosa di quei cinque giochi che mi sono perso.

A fine primo set (6-1 Radisic), mi lascia di stucco un commento di Sorrentino: “Più di venti errori, non si può giocare cosi. Non capisce…”. Oltre venti errori per Federica nel parziale d’apertura: un numero pazzesco…

Nonostante il freddo glaciale, resto sulle tribune per il secondo set. Il copione è lo stesso dei due giochi che ho avuto modo di vedere nel primo set: Federica, molto brava a costruirsi i punti, sbaglia costantemente l’ultimo colpo, quello di chiusura. E poi, se aggiungiamo il pazzesco rovescio della sua avversaria, allora c’è davvero poco da fare. Doppio 6-1 per Radisic, che vola al secondo turno.

In seguito, mi porto sulle tribune del Campo Centrale, dove Lisa Piccinetti e Ana Makatsaria stanno battagliando come non mai, sotto gli occhi attenti di Maria Elena Camerin che incita fino allo sfinimento la giocatrice azzurra. La georgiana mi è apparsa una buona giocatrice, dotata di colpi potenti e profondi; Piccinetti, dal canto suo, è stata brava a contenere le accelerazioni dell’avversaria ed a superare questo difficile ostacolo in tre set, dopo essersi bloccata nel secondo parziale.

Dopo Piccinetti-Makatsaria, punto gli occhi su Giulia Carbonaro, che sta giocando una partita di alto livello contro la thailandese Thasaporn Naklo, quarta testa di serie. Fisicamente massiccia, Giulia si muove comunque bene per il campo ed arriva su praticamente ogni palla; Naklo cerca di venire a rete per diverse volte con l’obiettivo di chiudere gli scambi, aprendosi un varco con il dritto al volo (colpo che quest’oggi non l’ha assistita più di tanto), ma viene beffata da Carbonaro, autrice di numerosi ottimi passanti. Al termine dell’incontro, anche un po’ d’emozione per la sua prima intervista ai microfoni dell’inviato di SuperTennis.

Finita Carbonaro-Naklo, scendono in campo Elisabetta Cocciaretto e la svedese Hennemann. Le due non hanno tempo nemmeno per il riscaldamento che inizia a diluviare: gli organizzatori bloccano il gioco sia qui che sul 3, dove Marson e Cerundolo stavano per cominciare. Si prosegue, invece, sull’1, con la numero uno Daniela Vismane che non lascia scampo a Rosanna Maffei sotto una pioggia torrenziale. Non seguo questo incontro, preferisco scambiare qualche battuta con Gianluca Naso, come ogni anno presente a Salsomaggiore in occasione del torneo.

La pioggia cala d’intensità e si riprende: Cocciaretto parte forte con Hennemann, battaglia a chi tira più forte. Entrambe quasi sempre in spinta, specialmente sulla diagonale destra.

Guido Marson, intanto, torna a giocare contro l’argentino Cerundolo, dotato di un servizio molto simile a quello del suo connazionale Federico Delbonis. Tanti punti interessanti, il sudamericano ha provato spesso a chiudere gli scambi con la palla corta, che diverse volte non gli è riuscita. Marson, giocatore completo, trova qualche difficoltà nelle fasi calde del primo set e chiede all’arbitro di sospendere l’incontro, a causa di un nuovo scroscio di pioggia. Si vede rispondere in maniera negativa e si innervosisce, tenendo comunque bada all’avversario. Passano circa 3 games e la partita viene fermata: campo in cattive condizioni, molto pesante e ricco di buche causate dal maltempo.

Pochi minuti più tardi, con Marson, Cerundolo, Hennemann e Cocciaretto in attesa di una risposta dal supervisor dell’ITF su cosa sarebbe successo, arriva l’ufficialità: a Salsomaggiore non si gioca, partite rinviate al Circolo del Cabriolo (Fidenza) su terra indoor.

Dopo aver appreso ciò, decido di lasciare il club e tornare a casa. Domani mattina sarò impossibilitato a seguire gli incontri, nel pomeriggio deciderò se recarmi a Salsomaggiore o Fidenza per gli ultimi match in programma.

Da Salsomaggiore, Lorenzo Carini