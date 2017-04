Si ritira Albert Montanes

Albert Montanes mette fine alla sua carriera dopo oltre anni di attività. Con sei titoli ATP all’attivo e il best ranking alla posizione numero 22, il tennista catalano può ritenersi soddisfatto per quanto fatto in questi anni.

Chiuderà la sua avventura agonistica nel torneo di Barcellona, dove ha superato all’esordio Guillermo Garcia-Lopez: “Chiuderò la carriera qui a Barcellona, uno scenario incredibile per mettere fine alla mia avventura nel circuito. Ho viaggiato per molti anni ed è arrivato il momento di cambiare vita; ho dato tutto quello che avevo per questo sport”, ha dichiarato in conferenza stampa.

Lorenzo Carini