ITF Junior “Città di Firenze”: Francesco Forti vince in rimonta e centra la finale

Tanta felicità fra gli appassionati presenti sulle tribune del Circolo Tennis Firenze 1898, dove nella domenica di Pasqua si sono disputate le semifinali maschili della quarantaduesima edizione del torneo internazionale giovanile “Città di Firenze”.

Francesco Forti è riuscito nell’impresa, eliminando il più quotato britannico Barbaby Smith, seconda testa di serie, col punteggio di 2-6 6-3 7-6. Dopo un primo parziale giocato non benissimo, l’azzurro ha alzato il livello di gioco ed è risucito ad imporre il suo tennis, vincendo il tiebreak finale per sette punti a tre.

Domani, nell’ultimo atto del torneo, incontrerà lo svizzero Henry Von Der Schulenburg, passato attraverso le qualificazioni. L’elvetico, classe 2000, ha lasciato le briciole al cileno Matias Soto, che può comunque ritenersi soddisfatto della settimana fiorentina in virtù del successo in doppio in coppia con l’americano Ayeni, nella finale vinta ieri contro Forti e Frinzi.

Quello tra Forti e Von Der Schulenburg sarà il primo scontro diretto nel circuito ITF: il match è programmato come secondo sul Campo 3 a partire dalle 14.30, a seguire dell’incontro femminile tra Federica Bilardo e Tatiana Pieri.

SEMIFINALI MASCHILI

(Q) Von Der Schulenburg b. (7) Soto 63 61

(6) Forti b. (2) Smith 26 63 76

Lorenzo Carini