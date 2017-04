Roger Federer deciderà il 10 maggio se giocare a Parigi: “Fino ad allora mi allenerò sul cemento”. Ritiro dopo una grande vittoria? Sto già programmando l’inizio del 2018

Roger Federer deciderà alla metà di Maggio se disputare il Roland Garros, seconda prova stagionale del Grand Slam.

“Deciderò se spostarmi o meno sulla terra rossa il 10 maggio. Ci metteremo al tavolo e discuteremo sulla questione: salteremo tutta la stagione sul rosso? O è meglio di no? Fino ad allora mi allenerò sul cemento. Basta giocare solo per giocare, questo non lo faccio. Quindi non c’è da stupirsi. Gioco solo quando sono pronto e sono motivato al massimo.

Forse potrei riuscire ad esprimere il mio tennis aggressivo anche a Parigi, perché quando il tempo è bello le condizioni di gioco sono molto veloci, quasi più veloci rispetto a Wimbledon. Quindi sarebbe una buona preparazione per la stagione su erba.”

“Non sto pensando al ritiro. Sto già programmando l’inizio del 2018. Non credo che le vittorie o le sconfitte possano determinare il mio ritiro. È più una questione di testa e di corpo. Non è il mio obiettivo smettere quando sono al picco della mia forma. Giocherò fin quando potrò e fin quando non solo io sarò felice di farlo, ma anche la mia famiglia e il mio team.”