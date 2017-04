Lucas Pouille: “Per me non sarà mai un sacrificio giocare la Coppa Davis”

Lucas Pouille è stato l’unico tennista francese in Top-30 ad aver preso parte ai quarti di finale di Coppa Davis contro la Gran Bretagna.

Al termine del weekend, che ha promosso la sua squadra alle semifinali, Pouille ha commentato: “È stata una settimana speciale ed emozionante. Per me non sarà mai un sacrificio giocare la Coppa Davis. Sarebbe bello disputare la semifinale contro la Serbia al Roland Garros”.

Lorenzo Carini