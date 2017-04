Roger Federer: “Al Roland Garros sarà difficile vincere, quindi ci andrò senza aspettative e senza pressione”

Roger Federer al termine del “Match for Africa 3” ha rilasciato alcune dichiarazioni.

“Ho davvero sorpreso anche me stesso per queste vittorie. A Miami prima della finale avevo detto al mio coach che già essere in finale a Miami sarebbe stato sufficiente per me se avessi dovuto scegliere ad inizio stagione. Ma avevo già vinto Australian Open ed Indian Wells, quindi le cose sono andate un po’ meglio di quanto pensassi. La cosa importante è essere in salute e divertirmi giocando.”

I risultati sono come un grande bonus per me. Sono contento di aver avuto una seconda chance dopo una difficile stagione dell’anno precedente. I miei prossimi obiettivi saranno sicuramente Wimbledon e US Open, al Roland Garros sarà difficile vincere, quindi ci andrò senza aspettative e senza pressione”.